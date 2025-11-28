Acasă » Bancuri » BANC | Fapta bună a lui Bulă

BANC | Fapta bună a lui Bulă

De: Anca Chihaie 28/11/2025 | 07:09
O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Mămico, azi am făcut o faptă bună.
– Da, cum așa, Bulă?
– Păi, un nene alerga după un tren, iar eu am dezlegat câinele. Astfel, nenea a ajuns trenul.

Banc. Avocatul cu 2 vești pentru client: una bună, alta proastă

Avocatul către client:
– Am o veste proastă și una bună.
– Zi-o întâi pe cea proastă.
– Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei.
– Și vestea ce bună?
– Colesterolul e sub 230.

Avocatul care merge la magazin să-i cumpere fiicei sale un cadou

Un respectat avocat, ieșind din tribunal pe drumul spre casă, își aduce aminte că e ziua fiicei sale. Oprește mașina în fața unui magazin de jucării și o întreabă pe vânzătoare:
– Cât costa păpușa Barbie din vitrină?
Vânzătoarea îi răspunde:
– Care Barbie? Avem:
Barbie la gimnastică – 19,95 euro
Barbie jucând volei – 19,95 euro
Barbie la cumpărături – 19,95 euro
Barbie la plajă – 19,95 euro
Barbie la dans – 19,95 euro
Barbie divorțată – 265,95 euro
Avocatul, uimit, întreabă:
– Și de ce costă fiecare câte 19,95 euro, iar Barbie divorțată costă 265,95 euro?
Vânzătoarea, cunoscându-l ca un mare avocat, îi răspunde:
– Cum așa, domnu’ avocat, să nu știți? Păi „Barbie divorțată” are și:
Mașina lui Ken
Casa lui Ken
Iahtul lui Ken
Elicopterul lui Ken
Fabrica lui Ken…

