BANC | „M-am angajat și chiar din prima zi de muncă am ajuns la spital, cu concediu medical de 30 de zile”

Banc. Discuție între doi lăcătuși despre locul de muncă. Cum a ajuns unul dintre ei în spital și cu un concediu medical de 30 de zile, chiar din prima zi. Dialogul stârnește amuzament! Spor la râs!

Doi lăcătuși stau de vorbă:

– M-am angajat la o uzină și chiar din prima zi am ajuns la spital, cu concediu medical de 30 de zile.

– Păi, de ce?

– Am intrat în secție și am strigat: Ioane, aruncă-mi o cheie de 32!

– Așa, și?

– Păi și de unde era să știu că în hala aia erau 22 de muncitori pe care îi chema Ion?

Vezi și BANCUL ZILEI | „M-AM DESPĂRȚIT DE NEVASTĂ-MEA, DAR PROBLEMA ESTE CĂ EA S-A COMBINAT CU..”

Bărbatul care merge să se angajeze

La interviul pentru angajare:

– Sunteți căsătorit?

– Nu

– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obișnuite să se subordoneze.

Citește și BANCUL ZILEI. UN TIP PLECAT ÎN STRĂINĂTATE PRIMEȘTE O TELEGRAMĂ: „BĂRBATUL CARE VENEA LA NEVASTĂ-TA…”

Bulă și mersul la muncă

– Bulă, tu cu ce mergi la muncă?

– Cu forța!

– Mă refeream cum mergi.

– Înjurând!

– Bă, eu mă refeream cum ajungi acolo!

– Cu depresie.