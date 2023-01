BANC | Nevasta, la procesul de divorț: „Domnule judecător, nu mai pot!”

Nu ar trebui să treacă nici măcar o zi fără să zâmbești și fără să citești bancul zilei. CANCAN.RO îți dă un motiv, în plus, ca ziua ta să fie cât mai bună.

Un proces de divorț. Reclamanta se plânge:

-Domnule judecător, nu mai pot! Când ne-am luat o făceam o dată seara, o dată dimineața. După un timp, a vrut de două ori seara, de două ori dimineața. La vreun an de la căsătorie, ajunseserăm la de trei ori seara si de trei ori dimineața. Ei, în ultimul timp, vrea s-o facem mereu, pe unde mă prinde. Se învoiește și de la serviciu ca s-o facem. Simt că nu mai rezist!

Judecătorul, bărbat mai în vârstă, se uita cu înțelegere la femeie, se uita cu dojana la bărbat și întreabă:

– Dumneata, domnule, ai ceva de zis?

Asta, unul mic, sfrijit, zice:

– Domnule judecător, sincer să fiu, eu aș vrea și acum o dată!