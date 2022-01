BANC | Patru prieteni în vacanță. La hotel, hotărăsc să doarmă câte 2 în cameră

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Patru prieteni in vacanta. La hotel, neavand prea multi bani, hotarasc sa doarma cate doi in camera. Se stia ca unul dintre ei sforaie cumplit, asa ca au convenit sa doarma in camera cu el pe rand, fiecare cate o noapte. A doua zi dimineata, vine primul care a avut “onoarea”, cu ochii rosii, parul ravasit etc.

– N-am putut dormi toata noaptea, am stat in fotoliu si m-am uitat la el.

A doua zi, urmatorul, rupt de somn si el:

– Cu sforaitul astuia am stat toata noaptea in fotoliu si m-am uitat la el.

A treia zi, vine al treilea odihnit, bine dispus. Ceilalti, mirati:

– Cum ai reusit sa te odihnesti?

– Simplu. Inainte de a ne baga in pat, l-am strans in brate, l-am sarutat dulce si i-am spus noapte buna. N-a inchis un ochi toata noaptea, a stat în fotoliu și s-a uitat la mine.