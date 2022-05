BANC | Se duce o femeie la ghicitoare: „Doamnă, mai ţineţi minte, acum 5 ani de zile?!”

Banc. Vă îndulcim ziua cu o serie de bancuri. Spor la râs!

Se duce o femeie la ghicitoare:

– Doamnă, mai ţineţi minte, acum 5 ani de zile, mi-aţi ghicit în palmă şi mi-aţi zis că o să am un soţ bogat şi 5 copii.

– Da, îmi aduc aminte.

– Eu am venit să vă întreb, când va apărea soţul, că eu copiii deja îi am?

Tipul care se duce la vrăjitoare

Un tip se duce la o vrăjitoare vestită pentru puterea sa de a dezlega blesteme.

Când îl vede așa amărât, vrăjitoarea îi spune:

– Ei, acum, ca să te pot dezlega de blestem, trebuie să-mi spui exact cuvintele care te-au legat.

– “Vă declar soț și soție.”

Vrăjitoarea care ia Viagra

O vrăjitoare, auzind că pastila minune Viagra acţionează şi la femei, a luat una şi a plecat prin pădure. Pe umărul ei şade, de bună seamă, un corb. Se întâlneşte vrăjitoarea cu un tânăr şi, pătrunsă de un val primăvăratic, îi spune acestuia:

– Dacă recunoşti făptura care şade la mine pe umăr, îţi voi dărui o noapte de dragoste!

Tânărul se concentrează şi zice:

– Un bou?…

La care vrăjitoarea:

– Un bou eşti tu, dar de data asta treacă de la mine…