BANC | Soțul și-a uitat telefonul acasă. Când s-a întors de la serviciu, a găsit două mesaje

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Sotul si-a uitat telefonul acasa. Cand s-a intors de la serviciu, a gasit doua mesaje:

1. De la amanta: Dragul meu, iubitul meu, mi-e dor. Pup dulce. Suna-ma. A ta Marie.

2. De la sotie: Nu-ti face griji. Am sunat-o eu!

Femeia: – Bei bere?

– Barbatul: – Da

Femeia: – Câte beri pe zi?

– Barbatul: De obicei, aproximativ 3

– Femeia: – Cât de mult plătești pe bere?

– Barbatul: – 5 dolari, incluzand bacsisul. (Aici femeia incepe sa se enerveze)

– Femeia: – Și de cât timp bei?

– Barbatul: – Cam de 20 de ani, cred

– Femeia: – Deci, o bere costă 5 dolari și tu bei 3 beri pe zi, care inseamna cheltuieli, în fiecare lună, de 450 $. Într-un an, ar fi de aproximativ 5400 dolari … corect?

– Barbatul: – Corect

– Femeia: – Dacă într-un an ai cheltuit 5400 dolari, fara sa tinem cont de inflație, inseamna ca in ultimii 20 ani ai cheltuit 108.000 dolari, corect?

– Barbatul: – Corect!

– Femeia: – Știi că, dacă nu beai atât de mult bere, că banii ar fi putut fi pusi într-un cont de economii si dupa aplicarea dobânzii pe ultimii 20 de ani, ai fi putut cumpăra acum un Ferrari?

– Barbatul: – Tu bei bere?

– Femeia: – Nu!

– Barbatul: – Unde este Ferrari-ul tau?