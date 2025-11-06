BANC | ”Unde ești, ai luat-o pe mama de la salon?”

O nouă zi, o nouă glumă! Dacă vrei să ai parte de o zi mai bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Spor la râsete și voie bună!

-Băi, unde ești? Ai luat-o pe mama de la salon?

-Am luat-o iubire. Este cu mine în mașină.

-Cu cine ești în mașină băi animalule? M-a sunat mama acum și mi-a zis că ai luat o femeie din salon și ai plecat?

-Vai de mine, am luat altă femeie! Mă miram eu de ce este așa de amabilă cu mine și de ce mă îmbrățișează. Iubire, o putem păstra pe asta?

-Dă jos pițipoanca din mașină și du-te după mama, că te omor!

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!