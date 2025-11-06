BANC | ”Unde ești, ai luat-o pe mama de la salon?”

O nouă zi, o nouă glumă! Dacă vrei să ai parte de o zi mai bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Spor la râsete și voie bună!
-Băi, unde ești? Ai luat-o pe mama de la salon?
-Am luat-o iubire. Este cu mine în mașină.
-Cu cine ești în mașină băi animalule? M-a sunat mama acum și mi-a zis că ai luat o femeie din salon și ai plecat?
-Vai de mine, am luat altă femeie! Mă miram eu de ce este așa de amabilă cu mine și de ce mă îmbrățișează. Iubire, o putem păstra pe asta?
-Dă jos pițipoanca din mașină și du-te după mama, că te omor!
Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!
Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:
-Bună ziua…
-Sunt fierbinte, ce doriți?
-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.
-Alo? Aș dori…
-Alo… sunt fierbinte…
-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:
-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.
-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.
CITEȘTE ȘI:
BANCUL ZILEI | În timp ce examina o femeie, doctorul îi spune
Bancul sfârșitului de săptămână | De ce românilor le place horoscopul