Bancul anului 2026 | Avea bunicul o vorbă

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?
– E tânără?
– Nu tocmai…
– E elegantă?
– Oarecum…
– E frumoasă?
– Nimic deosebit…
– Cultă?
– Foarte puţin…
– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!
– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.
– De ce n-o întrebi pe ea?
– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?
De Crăciun, zise Bulă, am fost invitat la familia Ștrulă. Două ceasuri întregi a trebuit să le cânt la pian.
– Foarte bine le-ai făcut! Nici eu nu pot să-i sufăr!