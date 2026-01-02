Bancul anului 2026 | Avea bunicul o vorbă

CANCAN.RO îți înveselește ziua cu bancul zilei!

Avea bunicul o vorbă… Vineri după ora 14:00 doar animalele mai beau apă…

Alte bancuri amuzante

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?

– E tânără?

– Nu tocmai…

– E elegantă?

– Oarecum…

– E frumoasă?

– Nimic deosebit…

– Cultă?

– Foarte puţin…

– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

Bulă și Ștrulă

– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.

– De ce n-o întrebi pe ea?

– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?

Bulă este invitat în familia lui Ștrulă

De Crăciun, zise Bulă, am fost invitat la familia Ștrulă. Două ceasuri întregi a trebuit să le cânt la pian.

– Foarte bine le-ai făcut! Nici eu nu pot să-i sufăr!