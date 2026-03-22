Bancul de duminică | Bulă și avansul

De: Irina Vlad 22/03/2026 | 08:20
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de duminică. Vezi ce răspunde Bulă atunci când este întrebat ce ar face dacă o femei i-ar face avansuri. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

– Bulă, ce ai face facă o femeie și-ar face avansuri?

– M-as feri, as fugi mâncând pământul.

–  Cum așa, Bulă?

–  Pentru că, de fiecare dată, după avans urmează lichidarea.

– Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?
– Da, Bubulino.
– Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut?
– Da, Bubulino
– Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai văzut?
– Asta n-am mai văzut, Bubulino. Dar vreau neapărat să văd.
– Atunci, dragule… du-te în garaj.

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:
– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?
– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!

Bulă se duce la biserică să se spovedească

Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă:
– Ai făcut păcate?
– Da, părinte.
– Te lepezi de Satana?
– M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea.

