Bancul de duminică | Bulă și avansul

– Bulă, ce ai face facă o femeie și-ar face avansuri?
– Bulă, ce ai face facă o femeie și-ar face avansuri?
– M-as feri, as fugi mâncând pământul.
– Cum așa, Bulă?
– Pentru că, de fiecare dată, după avans urmează lichidarea.
– Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită?
– Da, Bubulino.
– Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut?
– Da, Bubulino
– Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai văzut?
– Asta n-am mai văzut, Bubulino. Dar vreau neapărat să văd.
– Atunci, dragule… du-te în garaj.
Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:
– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?
– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!
Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă:
– Ai făcut păcate?
– Da, părinte.
– Te lepezi de Satana?
– M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea.