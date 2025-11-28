Bancul de weekend | „Și zici că te-a părăsit?”

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună.
– Și zici că te-a părăsit?
– Da, mi-a trimis un mesaj că totul s-a terminat…
– Și tu ce ai făcut?
– Fasole, că era vineri…
– Bubulino, am auzit că te-ai despărțit de Bulă. De ce?
– Mi-a zis că sunt soarele lui.
– Foarte frumos din partea lui. Dar acesta este motiv de despărțire?
– Da, pentru că i-am verificat mesajele din telefon și am aflat că avea o întreagă galaxie.
– Iubitule, am o veste bună și una proastă.
– Care sunt?
– Să știi că vreau să ne despărțim!
– Ok, și care e vestea proastă?
Doi prieteni care nu se mai văzuseră demult stau de vorbă la o bere:
– De ce te-ai despărțit de prima nevastă?
– Pentru că nu-mi făcea copii.
– Am ințeles, dar de a doua?
– Ii făcea fără mine …