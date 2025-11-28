Bancul de weekend | „Și zici că te-a părăsit?”

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună.

– Și zici că te-a părăsit?

– Da, mi-a trimis un mesaj că totul s-a terminat…

– Și tu ce ai făcut?

– Fasole, că era vineri…

Alte bancuri amuzante

Bubulia s-a despărțit de Bulă

– Bubulino, am auzit că te-ai despărțit de Bulă. De ce?

– Mi-a zis că sunt soarele lui.

– Foarte frumos din partea lui. Dar acesta este motiv de despărțire?

– Da, pentru că i-am verificat mesajele din telefon și am aflat că avea o întreagă galaxie.

Iubitule, am o veste bună și una proastă

– Iubitule, am o veste bună și una proastă.

– Care sunt?

– Să știi că vreau să ne despărțim!

– Ok, și care e vestea proastă?

De ce te-ai despărțit de prima nevasta?

Doi prieteni care nu se mai văzuseră demult stau de vorbă la o bere:

– De ce te-ai despărțit de prima nevastă?

– Pentru că nu-mi făcea copii.

– Am ințeles, dar de a doua?

– Ii făcea fără mine …