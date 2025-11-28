Acasă » Z » Bancul de weekend | „Și zici că te-a părăsit?”

Bancul de weekend | „Și zici că te-a părăsit?”

De: Irina Vlad 28/11/2025 | 16:52
Bancul de weekend | Și zici că te-a părăsit?

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună.

– Și zici că te-a părăsit?

– Da, mi-a trimis un mesaj că totul s-a terminat…

– Și tu ce ai făcut?

– Fasole, că era vineri…

Alte bancuri amuzante

Bubulia s-a despărțit de Bulă

– Bubulino, am auzit că te-ai despărțit de Bulă. De ce?
– Mi-a zis că sunt soarele lui.
– Foarte frumos din partea lui. Dar acesta este motiv de despărțire?
– Da, pentru că i-am verificat mesajele din telefon și am aflat că avea o întreagă galaxie.

Iubitule, am o veste bună și una proastă

– Iubitule, am o veste bună și una proastă.
– Care sunt?
– Să știi că vreau să ne despărțim!
– Ok, și care e vestea proastă?

De ce te-ai despărțit de prima nevasta?

Doi prieteni care nu se mai văzuseră demult stau de vorbă la o bere:
– De ce te-ai despărțit de prima nevastă?
– Pentru că nu-mi făcea copii.
– Am ințeles, dar de a doua?
– Ii făcea fără mine …

TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

 

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul
Știri
BANCUL ZILEI | Rața, pisica și porcul
BANC | Fapta bună a lui Bulă
Bancuri
BANC | Fapta bună a lui Bulă
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
Mediafax
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un...
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
Gandul.ro
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al...
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai folosească o piesă, după ce aceasta a fost asociată cu mișcarea suveranistă / „Eu fac muzică, nu politică”
Mediafax
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”
Digi 24
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată...
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
Gandul.ro
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în ...
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea ...
Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!”
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV
Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV
Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă
Doliu în lumea sportului! Tania Souza, celebra „Ring Girl” de la MMA, găsită moartă în casă
Scene de groază într-un parc! Un cuplu a fost atacat în timpul unei întâlniri romantice
Scene de groază într-un parc! Un cuplu a fost atacat în timpul unei întâlniri romantice
Vezi toate știrile
×