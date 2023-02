Bancul începutului de săptămână | „Nu mai am țigări!”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul începutului de săptămână, cea mai tare glumă de luni. Vezi și tu în ce situație hilară a ajuns un tată, după ce a luat țigări de la fiica lui. Râzi cu lacrimi!

Bancul de astăzi spune „povestea” unui bărbat care a rămas fără țigări și, în lipsă de alte variante, se decide să ia din pachetul fiicei. Pleacă, apoi, liniștit la pește și se trezește că prinde… curios? Citește continuarea!

Bancul zilei! Râzi cu lacrimi pe 27 februarie 2023

Un bărbat îi povestește prietenului său ce a pățit după ce a fumat țigările fetei:

„Mă pregăteam să plec la pescuit, dar am observat că nu mai am țigări. Am fost nevoit să iau din țigările fiică-mii.

După o oră de pescuit, am prins 3 delfini, 5 rechini, o balenă și monstrul din Loch Ness….”, a fost bancul de astăzi.

