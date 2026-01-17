Bancul sfârșitului de săptămână | „Cum a fost la examen?”

Ajunşi deja la jumătatea primei zi de weekend, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc care să te relaxeze şi să te amuze pe cinste. Pregăteşte-te să îţi iei doza de râs de astăzi.

-Cum a fost la examen?

-Ca la biserică.

-Adică?

-Când punea profesorul întrebarea, îmi taceam eu cruce, când răspundeam, îşi făcea profesorul cruce!

Alte bancuri amuzante

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.

– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:

– Reţeta este pentru dvs.? –

Da.

– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.

– Ba da, mă fac să dorm liniştită.

– Cum aşa?

– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc:

– Ce mai faci, Vasile?

– Uite, am fost la femei.

– Şi cum a fost?

– Mai curat decât la bărbaţi.

Pensionarii povestesc:

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.

– Dar să faci sex este mai plăcut!

– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

”Când eram tânăr, oho, acum 50 de ani…”

Când eram tânăr, oho, acum 50 de ani, o fetişcană superbă era pe punctul de a-şi sacrifica viaţa pentru mine!

– Cum aşa?

– Da… Am cerut-o în căsătorie şi mi-a spus că, decât să se mărite cu mine, mai bine se aruncă înaintea trenului…

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?

– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?

– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.

– Păi și acasă?

– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

