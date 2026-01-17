Bancul sfârșitului de săptămână | „Cum a fost la examen?”

Ajunşi deja la jumătatea primei zi de weekend, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc care să te relaxeze şi să te amuze pe cinste. Pregăteşte-te să îţi iei doza de râs de astăzi.
-Cum a fost la examen?
-Ca la biserică.
-Adică?
-Când punea profesorul întrebarea, îmi taceam eu cruce, când răspundeam, îşi făcea profesorul cruce!
Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne
Trece o vecină tinerică pe lângă ele.
– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!
La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă
Farmacistul o întreabă:
– Reţeta este pentru dvs.? –
Da.
– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.
– Ba da, mă fac să dorm liniştită.
– Cum aşa?
– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!
Doi moşnegi se întâlnesc:
– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Şi cum a fost?
– Mai curat decât la bărbaţi.
Pensionarii povestesc:
– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…
”Când eram tânăr, oho, acum 50 de ani…”
Când eram tânăr, oho, acum 50 de ani, o fetişcană superbă era pe punctul de a-şi sacrifica viaţa pentru mine!
– Cum aşa?
– Da… Am cerut-o în căsătorie şi mi-a spus că, decât să se mărite cu mine, mai bine se aruncă înaintea trenului…
Ora 22:00
Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!
Ora 23:45
El: „Tu, iubita mea!”
– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…
Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:
“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”
Soțul ei, uitându-se la TV zice:
“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”
