BANCUL ZILEI | „Ioane, e un cal în curtea noastră”

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

-loane, uită-te pe geam, e un cal în curtea noastră!

– Nu e cal Mărie, e măgar!

– Pe geam, loane, nu în oglindă!

Alte bancuri savuroase

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, cred că sunt invizibil.

Doctorul se uită prin cabinet, se învârte puțin și zice:

– Următorul pacient, vă rog!

Tipul, nervos:

– Domnule doctor, dar eu sunt aici!

Doctorul:

– Cine a zis asta?

Un elev întârzie la școală. Profesoara, supărată, îl întreabă:

– De ce ai întârziat?

– Doamnă profesoară, am visat că jucam fotbal cu Ronaldo și Messi, iar meciul a durat foarte mult.

– Și pentru asta ai întârziat?

– Da… pentru că s-a jucat în prelungiri și la lovituri de departajare.

