BANCUL ZILEI | „Ioane, e un cal în curtea noastră”

-loane, uită-te pe geam, e un cal în curtea noastră!
– Nu e cal Mărie, e măgar!
– Pe geam, loane, nu în oglindă!
Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, cred că sunt invizibil.
Doctorul se uită prin cabinet, se învârte puțin și zice:
– Următorul pacient, vă rog!
Tipul, nervos:
– Domnule doctor, dar eu sunt aici!
Doctorul:
– Cine a zis asta?
Un elev întârzie la școală. Profesoara, supărată, îl întreabă:
– De ce ai întârziat?
– Doamnă profesoară, am visat că jucam fotbal cu Ronaldo și Messi, iar meciul a durat foarte mult.
– Și pentru asta ai întârziat?
– Da… pentru că s-a jucat în prelungiri și la lovituri de departajare.
