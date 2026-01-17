Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Ioane, e un cal în curtea noastră”

De: Anca Chihaie 17/01/2026 | 14:12
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

-loane, uită-te pe geam, e un cal în curtea noastră!
– Nu e cal Mărie, e măgar!
– Pe geam, loane, nu în oglindă!

Alte bancuri savuroase

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, cred că sunt invizibil.
Doctorul se uită prin cabinet, se învârte puțin și zice:
– Următorul pacient, vă rog!
Tipul, nervos:
– Domnule doctor, dar eu sunt aici!
Doctorul:
– Cine a zis asta?

Un elev întârzie la școală. Profesoara, supărată, îl întreabă:

– De ce ai întârziat?
– Doamnă profesoară, am visat că jucam fotbal cu Ronaldo și Messi, iar meciul a durat foarte mult.
– Și pentru asta ai întârziat?
– Da… pentru că s-a jucat în prelungiri și la lovituri de departajare.

×