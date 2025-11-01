Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | „Cum reușești să consumi atât de puțin?”

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 21:40
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit gluma sfârșitului de săptămână. Discuția dintre doi tipi te va face să râzi cu gura până la urechi. 

– Bro, ție cât ți-a venit ultima factură la curent?

– 300 de lei.

– Doar atât? Cum reușești să consumi atât de puțin?

– Nu sunt racordat.

Alte bancuri amuzante

Cum se face economie la curent

Francezul va stinge lumina o oră în fiecare seară. Neamțul va stinge lumina o oră și jumătate în fiecare seară. Românul va aprinde lumina doar ca să vadă în ce s-a lovit.

Dependenţa de calculator

Uşa se deschide brusc şi băiatul intră în casă:
– Bună ziua, tată!
Tatăl, fără să-şi ia ochii de la monitor:
– Pe unde-ai umblat?
– Am fost în armată!

Doi programatori pe chat:

– Uite, ce fain ninge afară!
– Dă-mi linkul.

Coşmaruri digitale

Calculatorul îi spune stăpânului:
– Stăpâne, am avut un coşmar!
– Termină cu prostiile, tu nu visezi!
– Ba da stăpâne, dormeam eu frumos, visam liniştit 0 1 0 1 1 1 0 şi, dintr-o dată, apare 2!

VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

O blondă într-un restaurant comandă:

– O pizza vă rog frumos!

– Cu cea mai mare plăcere domnişoară. O doriţi în patru sau opt bucăţi?

– În patru bucăţi, vă rog. Nu pot mânca opt, este prea mult.

M-am dus la prietena mea acasa cu un buchet imens de trandafiri

A deschis uşa, a văzut florile şi m-a tras înăuntru.

S-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls chiloţii şi mi-a zis :

– Asta-i pentru flori !

-Termina cu prostiile dragă, i-am zis, trebuie să fie o vază pe undeva….

 

