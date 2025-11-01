Bancul sfârșitului de săptămână | „Cum reușești să consumi atât de puțin?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit gluma sfârșitului de săptămână. Discuția dintre doi tipi te va face să râzi cu gura până la urechi.

– Bro, ție cât ți-a venit ultima factură la curent?

– 300 de lei.

– Doar atât? Cum reușești să consumi atât de puțin?

– Nu sunt racordat.

Alte bancuri amuzante

Cum se face economie la curent

Francezul va stinge lumina o oră în fiecare seară. Neamțul va stinge lumina o oră și jumătate în fiecare seară. Românul va aprinde lumina doar ca să vadă în ce s-a lovit.

Dependenţa de calculator

Uşa se deschide brusc şi băiatul intră în casă:

– Bună ziua, tată!

Tatăl, fără să-şi ia ochii de la monitor:

– Pe unde-ai umblat?

– Am fost în armată!

Doi programatori pe chat:

– Uite, ce fain ninge afară!

– Dă-mi linkul.

Coşmaruri digitale

Calculatorul îi spune stăpânului:

– Stăpâne, am avut un coşmar!

– Termină cu prostiile, tu nu visezi!

– Ba da stăpâne, dormeam eu frumos, visam liniştit 0 1 0 1 1 1 0 şi, dintr-o dată, apare 2!

O blondă într-un restaurant comandă:

– O pizza vă rog frumos!

– Cu cea mai mare plăcere domnişoară. O doriţi în patru sau opt bucăţi?

– În patru bucăţi, vă rog. Nu pot mânca opt, este prea mult.

M-am dus la prietena mea acasa cu un buchet imens de trandafiri

A deschis uşa, a văzut florile şi m-a tras înăuntru.

S-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls chiloţii şi mi-a zis :

– Asta-i pentru flori !

-Termina cu prostiile dragă, i-am zis, trebuie să fie o vază pe undeva….