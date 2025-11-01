Bancul sfârșitului de săptămână | „Cum reușești să consumi atât de puțin?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit gluma sfârșitului de săptămână. Discuția dintre doi tipi te va face să râzi cu gura până la urechi.
– Bro, ție cât ți-a venit ultima factură la curent?
– 300 de lei.
– Doar atât? Cum reușești să consumi atât de puțin?
– Nu sunt racordat.
Francezul va stinge lumina o oră în fiecare seară. Neamțul va stinge lumina o oră și jumătate în fiecare seară. Românul va aprinde lumina doar ca să vadă în ce s-a lovit.
Uşa se deschide brusc şi băiatul intră în casă:
– Bună ziua, tată!
Tatăl, fără să-şi ia ochii de la monitor:
– Pe unde-ai umblat?
– Am fost în armată!
– Uite, ce fain ninge afară!
– Dă-mi linkul.
Calculatorul îi spune stăpânului:
– Stăpâne, am avut un coşmar!
– Termină cu prostiile, tu nu visezi!
– Ba da stăpâne, dormeam eu frumos, visam liniştit 0 1 0 1 1 1 0 şi, dintr-o dată, apare 2!
– O pizza vă rog frumos!
– Cu cea mai mare plăcere domnişoară. O doriţi în patru sau opt bucăţi?
– În patru bucăţi, vă rog. Nu pot mânca opt, este prea mult.
A deschis uşa, a văzut florile şi m-a tras înăuntru.
S-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls chiloţii şi mi-a zis :
– Asta-i pentru flori !
-Termina cu prostiile dragă, i-am zis, trebuie să fie o vază pe undeva….