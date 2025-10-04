Bancul sfârșitului de săptămână | Nivelul 4 de stres

Este sâmbătă, iar CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Gluma sfârșitului de săptămână te va face să râzi cu gura până la urechi. Pățania personajului de astăzi te va pune serios pe gânduri.

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul sfârșitului de săptămână care te va ajuta să uiți de stres și de toate problemele. Ești pregătit să vezi prin ce situație haioasă a trecut un bărbat care a vrut să ajute o autostopistă? Râsul e asigurat!

Nivelul 1 de stres: iei în mașină o autostopistă, o fată tânără și frumoasă. Brusc, fata leșină în mașină și o duci la spital. Acest lucru este stresant. Nivelul 2 de stres: Dar la spital, medicii îți spun că ea este însărcinată și te felicită că vei fi tătic. Le spui că nu tu ești tatăl, dar fata susține că tu ești! Această situație devine foarte… stresantă. Nivelul 3 de stres: Așadar… ceri un test ADN să demonstrezi că nu tu ești tatăl. La finalul testelor, doctorul îți spune că ești infertil și cel mai probabil așa te-ai născut. Ești extrem de stresat, dar totuși te simți ușurat. Nivelul 4 de stres: Pe drumul spre casă te gândești la cei 3 copii ai tăi. ACUM SĂ VEZI STRES!

Alte bancuri amuzante

Nunta moldovenească și fizica cuantică

Care este asemănarea dintre o nuntă moldovenească și fizica cuantică? Mișcarea haotică a ionilor.

Bulă la școală, la ora de gramatică

Profesoara: – Bulă, conjugă verbul „a merge”!

Bulă: – Eu merg, tu mergi, el merge…

Profesoara: – Mai repede!

Bulă: – Eu fug, tu fugi, el fuge…

Bulă la armată

Bulă ajunge în armată și caporalul le dă un exercițiu: – Soldați, pentru a deveni cei mai buni, trebuie să exersați cum să cărați un răniți! În echipe de câte doi, vreau să văd cum executați sarcina.

Bulă face echipă cu un coleg și, imediat după ordin, își ia camaradul în spate și începe să alerge. La jumătatea drumului, caporalul observă ceva ciudat și strigă: – Bulă! Ce faci acolo? De ce îl cari în spate pe colegul tău, dacă el nu e rănit?

Bulă răspunde liniștit: – Păi, dom’ caporal, să ne obișnuim și noi cu toate variantele. Astăzi îl car eu, mâine mă cară el!

Lupul și cei trei purceluși

Lupul bate la ușa purceilor.

– Deschideți ușa, eu sunt mama, am adus lapte!

– Minți, Lupule, noi am trimis-o după bere!!!