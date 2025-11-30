Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112

Astăzi ne bucurăm de o zi liberă, astfel că bancurile trebuie să fie prezente pe lista de activități. Ele sunt amuzante și vor reuși să te binedispună, cu toate că vremea de afară este una mohorâtă. Vei reuși să te amuzi cu glumele selectate mai jos!

– 112?

– Da! Spuneți!

– Nevasta-mea gătea și a căzut!

– Și care e urgența?

– Știti cumva cât trebuie să las orezul ca să nu se lipească?!

Alte bancuri amuzante

câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A două:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e și homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.

– Nu vă supăraţi! spuneţi-mi, vă rog, unde este fabrica de pâine.

– Nu mă supăr. Este lângă fabrica de confecţii.

– Atunci vă mai rog să-mi spuneţi unde este fabrica de confecţii.

– Lângă fabrica de pâine.

Omul nostru nervos întreabă:

– Bine, mă, da’ fabrica de pâine şi cea de confecţii unde le pot găsi?

Civilul foarte calm răspunde:

– Una lângă alta!

Maria merge la doctor, supărată.

– Dom’ doctor, soțul meu Ion are pierderi de memorie!

– De când?

– De când s-a căsătorit cu mine!

– Și ce vrea să uite?

– Nu știu, că nu-și amintește nimic din ce zic eu!

Dorel la un interviu de angajare.

Angajatorul:

– Dorel, cum te descurci cu tehnologia?

Dorel:

– Excelent!

Angajatorul:

– Dă-mi un exemplu.

Dorel:

– De exemplu, ieri am închis Zoom-ul de nervi, că nu mă asculta nimeni!

Angajatorul:

– Și ai rezolvat problema?

Dorel:

– Da, acum vorbesc singur, dar măcar mă înțeleg!

