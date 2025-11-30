Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112

Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 18:55
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Cele mai haiose bancuri la finalul săptămânii

Astăzi ne bucurăm de o zi liberă, astfel că bancurile trebuie să fie prezente pe lista de activități. Ele sunt amuzante și vor reuși să te binedispună, cu toate că vremea de afară este una mohorâtă. Vei reuși să te amuzi cu glumele selectate mai jos!

– 112?
– Da! Spuneți!
– Nevasta-mea gătea și a căzut!
– Și care e urgența?
– Știti cumva cât trebuie să las orezul ca să nu se lipească?!

Cele mai hancuri haioase

Alte bancuri amuzante

câștigă copiii lor.
Prima:
– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.
A două:
– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.
Mama lui Bulă:
– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e și homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.

– Nu vă supăraţi! spuneţi-mi, vă rog, unde este fabrica de pâine.
– Nu mă supăr. Este lângă fabrica de confecţii.
– Atunci vă mai rog să-mi spuneţi unde este fabrica de confecţii.
– Lângă fabrica de pâine.
Omul nostru nervos întreabă:
– Bine, mă, da’ fabrica de pâine şi cea de confecţii unde le pot găsi?
Civilul foarte calm răspunde:
– Una lângă alta!

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Maria merge la doctor, supărată.
– Dom’ doctor, soțul meu Ion are pierderi de memorie!
– De când?
– De când s-a căsătorit cu mine!
– Și ce vrea să uite?
– Nu știu, că nu-și amintește nimic din ce zic eu!

Dorel la un interviu de angajare.
Angajatorul:
– Dorel, cum te descurci cu tehnologia?
Dorel:
– Excelent!
Angajatorul:
– Dă-mi un exemplu.
Dorel:
– De exemplu, ieri am închis Zoom-ul de nervi, că nu mă asculta nimeni!
Angajatorul:
– Și ai rezolvat problema?
Dorel:
– Da, acum vorbesc singur, dar măcar mă înțeleg!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt

BANC | Bulă, Bubulina și culmea beției

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”
BANC | Bulă, Bubulina și culmea beției
Știri
BANC | Bulă, Bubulina și culmea beției
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Furt de zeci de mii de lei de la o bătrână. Cum s-au deghizat bărbații care au păcălit-o
Furt de zeci de mii de lei de la o bătrână. Cum s-au deghizat bărbații care au păcălit-o
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă ...
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Vezi toate știrile
×