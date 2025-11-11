BANCUL ZILEI | „Cum este fiul tău?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi părinți care vorbesc despre copiii lor. Deznodământul este hilar.

– Cum este fiul tău?

– Bine, i-au căzut trei dinți.

– Păi nu are 25 de ani?!

– Da, dar are și o trotinetă electrică.

Soțul care nu voia să cheltuiască 10 lei

Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.

Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară și după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:

– Iubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o oră, hai că vorbim când ne vedem, te pup!

Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit:

– Decât să pierd toate astea, mai bine pierd zece lei.

Alte bancuri amuzante

O gâscă într-un bar:

– Aveți mămăligă? întreabă gâsca.

– Nu, răspunde barmanul.

– Sigur?

– Nu, nu avem, n-auzi…!?

– Sigur, sigur?

– Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți prind ciocul de tejghea!

– Aveți cuie?

– Nu.

– Dar mămăligă?

Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el.

– Nene, am văzut de unde ai ieșit!

– Mă copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n pace!

Puștiul îl urmărește până acasă:

– Acum știu și unde stai!

– Mă drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot, da?

Puștiul pleacă acasă, însă mama sa îl surprinde numărându-și banii. Întrebat despre proveniența lor, puștiul recunoaște, iar mama îl pune să se spovedească. Copilul merge a doua zi la biserică și, când să-i pună preotul patrafirul pe cap, puștiul zice:

– Nene, acum știu și unde lucrezi!