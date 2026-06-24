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BANCUL ZILEI | Curierul de pizza și bacșișul

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 10:38
BANCUL ZILEI | Curierul de pizza și bacșișul
BANCUL ZILEI | Curierul de pizza și bacșișul
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Azi este miercuri, iar CANCAN ți-a pregătit un banc cu adevărat memorabil. Ia o pauză de la task-uri, strânge-ți colegii de muncă în jurul tău și citiți împreună această discuție de-a dreptul fenomenală dintre un livrator de mâncare extrem de descurcăreț și un client care s-a lăsat păcălit în cel mai inteligent mod posibil. Garantăm hohote de râs pe toate holurile companiei!

Curierul de pizza livrează comanda.
– Cît bacșiș iei de obicei?– întreabă cel ce a făcut comanda.
– Nu știu, sînt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sînteți cam zgîrcit, așa că m-aș mulțumi și cu 2 lei.
Se enervează tipul și-i dă 10 lei.
– Spune-le și celorlalți cît ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?
– Psihologie aplicată.

BANCUL ZILEI | Curierul de pizza și bacșișul
BANCUL ZILEI | Curierul de pizza și bacșișul

Alt banc savuros

Vorbesc doi moşi trecuţi de 70 de ani:
– Cum nu ţi-e ruşine, măi Ioane, ai trăit 50 de ani cu femeia ta şi acum la bătrâneţe na, ţi-ai luat una tânără de 20!
– Ce-nţelegi tu Gheorghe, de o soţie bătrână trebuie să ai grijă – ba o doare capul, ba dă-i pastilele de inimă, ba trebuie să o duci la baie, nu ai somn!…
Cu asta de 20 de ani e altfel. Ea seara pleacă şi se întoarce dimineaţa… şi dormi aşa de bine!

O tipă își sună prietena:
– Auzi dragă, să știi că sunt disperată! Soțul meu nu mă mai bagă in seamă deloc!
– Da… știu cum e, am trecut și eu prin asta !
– Și cum ai rezolvat problema ?
– Păi du-te la coafor, aranjează-ți părul, îmbracă-te cât mai provocator și așteaptă-l și tu cu cina, ațâtă-l!!!
A doua zi tipa urmează sfatul prietenei și își așteaptă soțul.
Soțul vine obosit de la serviciu și vede surpriza: soția îl aștepta cu masa pregătită , îmbrăcată foarte provocator iar când i-a servit masa a lăsat să se vadă anumite părți ale corpului.
Soțul o privește un timp după care îi spune:
– Dacă n-ai fi nevastă-mea… mamă ce te-aș tăvăli puțin!

Gluma care îți va face ziua mai frumoasă

Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…
– Fericirea este atunci când soția seamănă cu idealul, copiii seamănă cu tine, serviciul seamănă cu un hobby, soacra seamănă cu șeful tău, șeful tău nu seamănă cu un idiot, iar salariul nu seamănă a pomană.

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BANC | „Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?”

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