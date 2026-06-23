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BANC | „Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?”

De: Emanuela Cristescu 23/06/2026 | 16:09
BANC | Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?
BANC | "Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?"
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Un nou banc. Mijlocul săptămânii vine la pachet cu un stres infernal, iar oboseala acumulată își spune cuvântul în această zi interminabilă de marți. Pentru a sparge monotonia și a-ți readuce zâmbetul pe buze, CANCAN.RO ți-a pregătit o glumă absolut genială, perfectă pentru a uita preț de câteva secunde de griji.

Ia-ți o pauză, detașează-te de e-mailuri și distrează-te copios. De data aceasta, avem în prim plan o discuție savuroasă între două prietene.

Două prietene:
– Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?
– Al meu e mai parșiv, doar zâmbește!

BANC |
BANC | „Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?”

Un banc memorabil

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

Un vânător merge în pădure să prindă un urs. După câteva ore îl vede, țintește, trage și… ratează. Dintr-odată, ursul apare în spatele lui și îi spune:
– Ai tras după mine și ai ratat. Pentru asta trebuie să plătești.
Vânătorul scapă cumva și se întoarce a doua zi cu o armă mai mare. Îl vede iar pe urs, trage și… iar ratează.
Ursul apare din nou:
– Iar ai ratat. Știi regulile.
Vânătorul pleacă furios și revine a treia zi cu cea mai mare pușcă posibilă. Îl vede pe urs, țintește atent, trage și… tot ratează.
Ursul apare calm și spune:
– Ascultă, fii sincer cu mine…
– Ce?
– Tu ai venit la vânătoare sau avem alte interese unul față de altul?

Americanul și vacanța în România

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.
-Nu e de vânzare.
-Îți dau 500 de dolari.
-Nu e de vânzare.
-Îți dau 1.000.
-Nu e de vânzare.
-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.
-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?
-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?
-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

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