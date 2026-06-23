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BANCUL ZILEI | Șeful urlă la Vasile

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 15:33
BANCUL ZILEI | Șeful urlă la Vasile
BANCUL ZILEI | Șeful urlă la Vasile
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Marțea poate părea una dintre cele mai lungi zile ale săptămânii, mai ales când weekendul este încă departe. Pentru a aduce puțină voie bună în mijlocul programului încărcat, CANCAN.RO vine cu un banc amuzant menit să îți însenineze ziua. Ia o scurtă pauză, relaxează-te și pregătește-te pentru câteva momente de distracție și râs.

– Vasileeeee, urlă șeful, dacă cumva nu știai, în timp ce muncești nu ai voie să bei.

– Nu vă faceți griji, șefu’, nu muncesc!

Alte bancuri amuzante

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă
După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță
Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!

Alo! Poliţia?

– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!
– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.
– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.
– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

„Bunicule, tu ai prins războiul?”

– Bunicule, tu ai prins și războiul?
– Da, Bulă.
– Și cum a fost?
– A fost exact ca Fortnite, dar fără respawn!

Bulă, Bubulina și mașina nou-nouță
Bulă și Bubulina ies dimineața din scara blocului. Bubulina vede în parcare o mașină nou-nouță.
– Ia uite ce mașină, Bulă! Cine știe ce panaramă din bloc o fi primit-o cadou.
– Bubulino, de fapt este noua ta mașină. La mulți ani!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Tradiție în Ardeal

BANC | Soția geloasă a lui Bulă

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