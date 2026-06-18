BANCUL ZILEI | De ce nu pornește computerul

Bancul zilei. Azi e joi, așa că echipa CANCAN.RO s-a gândit să îți sară în ajutor cu o porție triplă de distracție și o glumă absolut demențială! Știm bine că weekendul este aproape, dar parcă sarcinile de la muncă nu se mai termină, motiv pentru care ai nevoie urgentă de o scurtă pauză de relaxare și de o pastilă de râs copioasă.

De data aceasta, intrăm direct în culisele unei discuții telefonice absolut geniale între un client complet zăpăcit și un operator de la serviciul tehnic. Dialogul de-a dreptul halucinant te va face să râzi cu lacrimi.

– Bună ziua, ieri am cumpărat un computer dar nu pornește.

– Bună ziua, ați apăsat pe butonul mare de pe unitate ?

– Da am apăsat.

– Verificați cablul de alimentare din spatele computerului.

– Ok, să iau o lanternă și verific.

– Pentru ce aveți nevoie de lanternă ?

– Îi întuneric. Nu avem curent de ieri…

Bancul zilei

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică

La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:

– Domnule, unde-i leul?

– La leoaică, doamnă.

– Și cât sta la leoaica?

– Cam o oră, doamnă.

– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.

Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:

– Si cât stă tigrul la tigroaică?

– Două ore, doamnă.

– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.

În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:

– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!

– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

Alt banc savuros

Un tip merge să dea examenul pentru permis.

Examinatorul îi spune:

— Imaginați-vă că mergeți pe un drum îngust de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un zid de stâncă. Din față vine un camion mare, iar în spate vă depășește un motociclist. Ce faceți?

Candidatul stă pe gânduri:

— Păi… reduc viteza.

— Nu e suficient. Ce faceți?

— Trag puțin dreapta.

— Nu aveți loc. Ce faceți?

— Frânez.

— Tot nu rezolvați situația. Ce faceți?

Tipul zâmbește:

— O chem pe sora mea.

— Cum adică o chemați pe sora dumneavoastră?!

— Pentru că n-a văzut niciodată un accident atât de spectaculos!

VEZI ȘI: BANC | Într-o seară, Bulă își întreabă nevasta: „Bubulino, te întreb ceva. Dar vreau un răspuns sincer”

BANC | „Tată, când ți-ai dat seama că mama e aleasa?”