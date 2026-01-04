Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | De ce se ciupesc vacile de pulpa din spate?

De: Anca Chihaie 04/01/2026 | 14:13
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Tăticule, de ce nenea acela ciupește vaca de pulpa din spate?

– Știi, înainte de a o cumpăra, el verifică ce calitate are!

A doua zi dimineață, puștiul își strigă tatăl:

-Tată, vino repede, cred că nenea poștașul vrea s-o cumpere pe mama!

Alte bancuri savuroase

Un tip merge la doctor:

– Dom’ doctor, cred că am pierdut memoria…
Doctorul:
– De când?
Tipul:
– De când ce?
Doctorul oftează și începe consultația. După câteva teste, îi spune:
– Am o veste bună și una proastă.
– Începeți cu aia bună!
– Nu aveți nimic grav.
– Și aia proastă?
– Trebuie să plătiți consultația.
Tipul se uită mirat:
– Pentru ce consultație?
Doctorul, zâmbind:
– Exact asta e problema…

La o firmă mare se angajează un tip nou. Șeful îl ia deoparte și îi spune:

– Aici avem o regulă foarte importantă: punctualitatea. La 8 fix începe munca.
– Sigur, nicio problemă, răspunde angajatul.
Prima zi: vine la 8:30.
Șeful:
– Ce s-a întâmplat cu regula punctualității?
– Am întârziat din cauza traficului. Nu se va mai repeta!
A doua zi: vine la 9:00.
Șeful, nervos:
– Din nou?!
– Am avut o pană… ghinion.
A treia zi: vine la 7:30.
Șeful, surprins:
– Wow, ce s-a întâmplat azi?
– Nimic, azi chiar n-am vrut să întârzii.

