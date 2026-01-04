BANCUL ZILEI | De ce se ciupesc vacile de pulpa din spate?

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Tăticule, de ce nenea acela ciupește vaca de pulpa din spate?

– Știi, înainte de a o cumpăra, el verifică ce calitate are!

A doua zi dimineață, puștiul își strigă tatăl:

-Tată, vino repede, cred că nenea poștașul vrea s-o cumpere pe mama!

Alte bancuri savuroase

Un tip merge la doctor:

– Dom’ doctor, cred că am pierdut memoria…

Doctorul:

– De când?

Tipul:

– De când ce?

Doctorul oftează și începe consultația. După câteva teste, îi spune:

– Am o veste bună și una proastă.

– Începeți cu aia bună!

– Nu aveți nimic grav.

– Și aia proastă?

– Trebuie să plătiți consultația.

Tipul se uită mirat:

– Pentru ce consultație?

Doctorul, zâmbind:

– Exact asta e problema…

La o firmă mare se angajează un tip nou. Șeful îl ia deoparte și îi spune:

– Aici avem o regulă foarte importantă: punctualitatea. La 8 fix începe munca.

– Sigur, nicio problemă, răspunde angajatul.

Prima zi: vine la 8:30.

Șeful:

– Ce s-a întâmplat cu regula punctualității?

– Am întârziat din cauza traficului. Nu se va mai repeta!

A doua zi: vine la 9:00.

Șeful, nervos:

– Din nou?!

– Am avut o pană… ghinion.

A treia zi: vine la 7:30.

Șeful, surprins:

– Wow, ce s-a întâmplat azi?

– Nimic, azi chiar n-am vrut să întârzii.

CITEȘTE ȘI: Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul

BANC | La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă