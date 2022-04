BANCUL ZILEI | „E la fel ca atunci când te-ai culca cu preoteasa”

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! CANCAN.RO ți-a pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri pe care le vei auzi vreodată. Dacă ai avut o zi grea sau dacă te simți trist, sigur îți vei schimba starea.

Un preot de la țară îi scrie băiatului său aflat la oraș la facultate. Printre altele îi zice:

-Și să știi, băiatul meu, că mi-a scris gazda ta, prietenul și confratele meu, preotul Vasile și s-a plâns de tine că stai la masă și mănânci cu șapca pe cap. Află de la mine că ăsta-i un păcat mare. Ca să-ți dai seama ce spun, află că e cam la fel ca atunci când te-ai culca cu preoteasa, soția gazdei tale.

La o săptămână, preotul primește răspuns:

-Să știi, tată, că după ce am aflat că s-a plâns preotul Vasile de mine, și am aflat de la tine cum e cu păcatele astea, am fost foarte nelămurit și curios, așa că am încercat treaba cu șapca la masă și treaba cu culcatul cu preoteasa. Nu știu de ce spui că e la fel. Află de la mine că e maaare diferență!

