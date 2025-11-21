BANCUL ZILEI | „Elena de la cabinetul stomatologic”

CANCAN.RO îți aduce și azi zâmbetul pe buze. Conversația dintre clientul Paul și Elena (de la cabinetul stomatologic) te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit?

– Bună. Ești Paul?

– Da. Tu cine ești?

– Sunt Elena de la cabinetul stomatologic. Avem numărul tău în calculator.

– A, super! Ți-a plăcut de mine și vrei să ieșim la o cafea.

– Nu. Vă avem filmat pe cameră când ați luat 2.000 de lei din buzunarul domnului doctor. Când puteți să îi aduceți înapoi?

Alte bancuri amuzante

Programare telefonică la medicul de familie

– Bună ziua, mă simt foarte rău, am febră, amețeli. Vă rog o programare.

– De astăzi în trei săptămâni, la ora 12.

– Se poate, vă rog, mai devreme? Mă simt foarte rău.

– De acord, v-am notat la ora 11.

”De 5 ani sunt căsătorit și nu am copii”

– Doctore, de cinci ani căsătorită şi nu am copii…

– Dezbrăcaţi-vă, doamnă!

– Imi pare rau, însă cel puţin pe primul vreau să-l fac cu soţul!

Un tip vorbește cu ginecologul soției lui

Un tip, necăjit, vorbeşte cu ginecologul soţiei lui:

– Doctore, sunt căsătorit de trei ani. În primul an, nevastă-mea a născut un băiat, în al doilea an, a născut gemeni, în al treilea an, tripleţi… Ce mă fac?

– Nu vă îngrijoraţi. Mai mult de şase deodată nu se poate!