BANCUL ZILEI | O femeie vine la preot și se plânge că soțul o înșeală

Soţia merge la preotul din parohia unde se afla pentru a se plânge de infidelitatea soţului său, dar totul capătă o notă cel puţin interesantă, după ce preotul ajunge acasă cu un obiect al amantei soţului femeii. Vă redăm, în continuare, bancul zilei pentru astăzi:

Bancul zilei de azi, 22 martie 2022

„O femeie vine la preot şi se plânge că soţul o înşeală. Preotul îi spune:

– Nu cred una ca asta, el aşa om cumsecade…

– Da, părinte. Păi, uite, am şi dovada. Şi scoate o pereche de chiloţi femeieşti.

– Bine, am să-l chem şi am să discut cu el, iar chiloţii i-a luat în semn de dovadă şi i-a pus în buzunar.

Ajunge el acasă, copilul cere nişte mărunţiş pentru îngheţată, iar deoarece mama nu avea mărunt, preotul îi spune:

– Maria, ia din haina mea, că pare-se că avem ceva mărunt.

Se duce Maria, bagă mâna în buzuarul hainei şi când acolo, găseşte chiloţii. Îi ia, se apropie de soţ şi-l sărută, el nedumerit de cele întâmplate şi mai ales de reacţie ei, a amuţi, gândidu-se cum să-i explice neînţelegerea, iar ea:

– Nu ştiam, dragule, că mă iubeşti aşa tare, încât şi chiloţii mei îi porţi cu tine.”