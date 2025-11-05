Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Pasagerul neliniștit și stewardesa atentă: „Ați mai zburat vreodată?”

05/11/2025
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs! Iar pentru asta am pregătit un banc, care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt o stewardesa și un pasager neliniștit. Deznodământul este hilar. 

Văzând un pasager neliniștit, stewardesa întreabă cu multă înțelegere:

– Ați mai zburat vreodată?

– Da… doamnă.

– Cu ce tip de avion?

– Cu un generator de sudură.

Bulă și inspectorul

Inspecție la școala unde învăța Bulă. Ora de desen.

Inspectorul întreabă:

-Ei cine ne poate desena pe tablă o casă ?

-Bulă: eu, eu, eu !!!

Se duce la tablă si desenează un pătrat.

Inspectorul gândește: „Iată o viziune naivă, dar cu accente cubiste”:

-Bravo Bulă, dar un pom poți face ? Bulă desenează alături un pătrat identic.

În mintea lui, inspectorul, atribuie si aceasta unei viziuni abstracte, promițătoare.

-Bine Bulă, fă și o pisica alături ! Bulă ia creta începe să deseneze un alt pătrat identic cu primele, se oprește la un moment dat și izbucnește în plâns:

-Nu stiu pisicaaaaa…!

Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:

– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.

– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?

După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.

Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.

– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai facinant Ziua Mediului

 

În sala de judecată.

– Care este motivul divorțului?

– Ea m-a numit prostănac…

– Păi domnule, știți, în familie se mai întâmplă astfel de cazuri când oamenii se mai ceartă și își spun cuvinte murdare…

– Da domnule judecător, dar contează și contextul în care a fost spus…

– Păi și care a fost contextul?

– Când am venit acasă am găsit-o în pat cu amantul și ea s-a uitat la mine și mi-a zis: „Uită-te, prostănacule, cum se face!”

