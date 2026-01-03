BANCUL ZILEI | Pe prietenul meu l-a părăsit nevasta

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
Pe prietenul meu l-a părăsit nevasta. Femeia a plecat să ia lapte… și dusă a fost. L-am întrebat cum a primit vestea. Mi-a răspuns:
-N-a fost așa rău… am folosit pân’ la urmă nişte lapte praf, pe care-l aveam în casă!
Bula și profesorul de religie
La școală, profesorul de religie îi întreabă pe elevi:
– Copii, cine știe ce este un miracol?
Se ridică Bula:
– Dom’ profesor, un miracol este atunci când un om cade de pe un bloc de zece etaje și scapă cu viață.
Profesorul îl corectează:
– Nu, Bula, asta se numește noroc.
Bula se gândește puțin și spune:
– Atunci un miracol este când omul cade din nou de pe același bloc și scapă iar.
Profesorul zâmbește ironic:
– Nu, Bula, asta e deja coincidență.
Bula oftează și răspunde:
– Aha… atunci miracolul adevărat este când cade a treia oară… și îl nimerește pe profesor!
Soțul, soția și dorința
Un cuplu căsătorit de 20 de ani găsește un duh într-o sticlă.
Duhul le spune:
– Pentru că m-ați eliberat, fiecare dintre voi are dreptul la o dorință.
Soția, fără să stea pe gânduri:
– Vreau să călătoresc în jurul lumii!
Poc! Duhul o face să dispară, iar în mână îi apare un bilet pentru o croazieră de lux.
Soțul se gândește, se scarpină în cap și spune:
– Eu vreau o soție cu 30 de ani mai tânără.
Duhul zâmbește larg și… Poc!
Soțul îmbătrânește instantaneu cu 30 de ani.
CITEȘTE ȘI: Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul
BANC | La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă