BANCUL ZILEI | Pe prietenul meu l-a părăsit nevasta

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Pe prietenul meu l-a părăsit nevasta. Femeia a plecat să ia lapte… și dusă a fost. L-am întrebat cum a primit vestea. Mi-a răspuns:

-N-a fost așa rău… am folosit pân’ la urmă nişte lapte praf, pe care-l aveam în casă!

Alte bancuri savuroase

Bula și profesorul de religie

La școală, profesorul de religie îi întreabă pe elevi:

– Copii, cine știe ce este un miracol?

Se ridică Bula:

– Dom’ profesor, un miracol este atunci când un om cade de pe un bloc de zece etaje și scapă cu viață.

Profesorul îl corectează:

– Nu, Bula, asta se numește noroc.

Bula se gândește puțin și spune:

– Atunci un miracol este când omul cade din nou de pe același bloc și scapă iar.

Profesorul zâmbește ironic:

– Nu, Bula, asta e deja coincidență.

Bula oftează și răspunde:

– Aha… atunci miracolul adevărat este când cade a treia oară… și îl nimerește pe profesor!

Soțul, soția și dorința

Un cuplu căsătorit de 20 de ani găsește un duh într-o sticlă.

Duhul le spune:

– Pentru că m-ați eliberat, fiecare dintre voi are dreptul la o dorință.

Soția, fără să stea pe gânduri:

– Vreau să călătoresc în jurul lumii!

Poc! Duhul o face să dispară, iar în mână îi apare un bilet pentru o croazieră de lux.

Soțul se gândește, se scarpină în cap și spune:

– Eu vreau o soție cu 30 de ani mai tânără.

Duhul zâmbește larg și… Poc!

Soțul îmbătrânește instantaneu cu 30 de ani.

