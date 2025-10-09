Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Psihiatrul și oile

09/10/2025
Este joi, o nouă zi în care CANCAN.RO îți prezintă unul dintre cele mai tari bancuri pe care le-ai auzit/citit până acum. Întâmplarea de astăzi este povestită de un individ care a fost consultat de un medic psihiatru. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. 

”Am fost la psihiatru. Mi-a desenat 5 oi și m-a pus să le păzesc. Am desenat un gard și am plecat acasă.”

Un pacient se crede televizor

Directorul spitalului de nebuni se adresează unui pacient care tocmai se externa:
– Mă bucur că v-aţi vindecat şi nu vă mai credeţi televizor.
– Da, aşa este, vă mulţumesc. Spuneţi-mi totuşi: soţia mea trebuie să plătească abonamentul TV pentru mine?

Un jurnalist întreabă directorul unei case de nebuni:

– Care este testul ce se efectuează pentru a externa un bolnav?
– Umplem cada cu apă, punem alături o lingură şi o cană. Îi cerem pacientului să golească cada de apă.
Jurnalistul, zâmbind, spune:
– Orice om normal ar lua cana.
– Nu, un om normal ar scoate dopul de la cadă…

Un nebun îşi atenţiona un frate de-al său în curtea unui azil:

– Vezi că ai o gaură în umbrelă!
– Ştiu. Eu am făcut-o ca să văd când se opreşte ploaia.

La psihiatru, medicul i se adresează pacientului:

– Felicitări, domnule, faceţi progrese. Se pare că tratamentul dă rezultate!
– Astea numiţi dumneavoastră progrese?, îl întrebă pacientul, nemulţumit. Cu şase luni în urmă eram Napoleon, iar acum sunt un nimeni…

