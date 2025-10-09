BANCUL ZILEI | Psihiatrul și oile

Este joi, o nouă zi în care CANCAN.RO îți prezintă unul dintre cele mai tari bancuri pe care le-ai auzit/citit până acum. Întâmplarea de astăzi este povestită de un individ care a fost consultat de un medic psihiatru. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi.

”Am fost la psihiatru. Mi-a desenat 5 oi și m-a pus să le păzesc. Am desenat un gard și am plecat acasă.”

Alte bancuri amuzante

Un pacient se crede televizor

Directorul spitalului de nebuni se adresează unui pacient care tocmai se externa:

– Mă bucur că v-aţi vindecat şi nu vă mai credeţi televizor.

– Da, aşa este, vă mulţumesc. Spuneţi-mi totuşi: soţia mea trebuie să plătească abonamentul TV pentru mine?

Un jurnalist întreabă directorul unei case de nebuni:

– Care este testul ce se efectuează pentru a externa un bolnav?

– Umplem cada cu apă, punem alături o lingură şi o cană. Îi cerem pacientului să golească cada de apă.

Jurnalistul, zâmbind, spune:

– Orice om normal ar lua cana.

– Nu, un om normal ar scoate dopul de la cadă…

Un nebun îşi atenţiona un frate de-al său în curtea unui azil:

– Vezi că ai o gaură în umbrelă!

– Ştiu. Eu am făcut-o ca să văd când se opreşte ploaia.

La psihiatru, medicul i se adresează pacientului:

– Felicitări, domnule, faceţi progrese. Se pare că tratamentul dă rezultate!

– Astea numiţi dumneavoastră progrese?, îl întrebă pacientul, nemulţumit. Cu şase luni în urmă eram Napoleon, iar acum sunt un nimeni…