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BANCUL ZILEI | Românii și concediile

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 15:28
BANCUL ZILEI | Românii și concediile
BANCUL ZILEI | Românii și concediile
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Este joi, iar CANCAN ți-a pregătit un banc memorabil. Este momentul perfect să uiți de muncă și să te binedispui cu o porție zdravănă de râs. Protagoniștii de astăzi sunt românii noștri inventivi când vine vorba de chiulit de la birou.

– Nu ești român adevărat …dacă nu îți iei concediu de odihnă să faci treabă acasă și concediu medical să mergi în concediu…

BANCUL ZILEI | Românii și concediile
BANCUL ZILEI | Românii și concediile

Alt banc savuros

Vorbesc doi moşi trecuţi de 70 de ani:
– Cum nu ţi-e ruşine, măi Ioane, ai trăit 50 de ani cu femeia ta şi acum la bătrâneţe na, ţi-ai luat una tânără de 20!
– Ce-nţelegi tu Gheorghe, de o soţie bătrână trebuie să ai grijă – ba o doare capul, ba dă-i pastilele de inimă, ba trebuie să o duci la baie, nu ai somn!…
Cu asta de 20 de ani e altfel. Ea seara pleacă şi se întoarce dimineaţa… şi dormi aşa de bine!

O tipă își sună prietena:
– Auzi dragă, să știi că sunt disperată! Soțul meu nu mă mai bagă in seamă deloc!
– Da… știu cum e, am trecut și eu prin asta !
– Și cum ai rezolvat problema ?
– Păi du-te la coafor, aranjează-ți părul, îmbracă-te cât mai provocator și așteaptă-l și tu cu cina, ațâtă-l!!!
A doua zi tipa urmează sfatul prietenei și își așteaptă soțul.
Soțul vine obosit de la serviciu și vede surpriza: soția îl aștepta cu masa pregătită , îmbrăcată foarte provocator iar când i-a servit masa a lăsat să se vadă anumite părți ale corpului.
Soțul o privește un timp după care îi spune:
– Dacă n-ai fi nevastă-mea… mamă ce te-aș tăvăli puțin!

O altă glumă memorabilă

Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…
– Fericirea este atunci când soția seamănă cu idealul, copiii seamănă cu tine, serviciul seamănă cu un hobby, soacra seamănă cu șeful tău, șeful tău nu seamănă cu un idiot, iar salariul nu seamănă a pomană.

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 BANCUL ZILEI | Curierul de pizza și bacșișul

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