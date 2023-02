BANCUL ZILEI | „Tată, ce fel de sărbătoare este pe 14 februarie?”

Bancul zilei. Un bărbat și fiul său stau de vorbă. Cel mic îl întreabă ce fel de zi este 14 februarie. Răspunsul pe care tatăl i l-a oferit stârnește amuzament. Spor la râs!

Discuție între un bărbat și fiul său:

– Tată, ce fel de sărbătoare e 14 februarie?

– Fiule, e ziua când se minte mai mult decât de 1 aprilie.

Discuție între un bărbat și fiul său care e student

Un student plecat la facultate trimite o telegramă tatălui său:

– Tată, am făcut o prostie… am pierdut la păcănele banii de chirie. Am rămas în stradă. Ce să fac?

Imediat sosește răspunsul:

– Ferește-te de mașini!