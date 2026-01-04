BANC | „De ce vorbești singură când faci curățenie?”

Este duminică și ziua perfectă pentru relaxare, voie bună și râsete din plin. Lasă grijile deoparte și pregătește-te să zâmbești, pentru că urmează o porție zdravănă de bancuri care îți vor face ziua mai senină.
– De ce vorbești singură când faci curățenie?
– Păi, în două terminăm mai repede.
De nervi, Lupul o mănâncă pe Scufița Roșie.
Vânătorul, care văzuse scena, diseacă Lupul și o recuperează pe Scufița Roșie.
– Uite, zice vânătorul, pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe.
Scufița Roșie se face roșie în obraji, lasă privirea în jos și îi zice:
– Nu se poate o singură dorință, dar de trei ori?
Erau trei câini care voiau să dea la facultate.
Vine alt câine:
– Bă, unde mergeți?
– Să dăm Ia facultate!
– Da?! Unde?!
– Eu Ia medicină.
– Păi de ce?
– Acolo e un os de ros!
– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!
– Bun, și tu?!
– Eu Ia Poli.
– De ce tocmai acolo?
– Acolo e viață de câine!
Doi prieteni se întâlnesc la o bere:
– Gata, am scăpat de probleme.
– Cum așa?
– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.
– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.
– Asta e problema lui… nu a mea!
Logică neamţului:
Dacă astăzi e caniculă şi mâine va fi aceeaşi caniculă, trebuie să investim într-un aparat de aer condiţionat care să ne permită să muncim mai eficient
Logică grecului:
Dacă astăzi e caniculă şi mâine va fi tot caniculă trebuie să mergem în vizită la careva care are acasă aer condiţionat şi să stăm măcar o săptămâna la ei
Logică francezului:
Dacă astăzi e caniculă şi mâine e aceeaşi caniculă, înseamnă că de fapt astăzi este mâine???
Logică SUA:
Dacă astăzi e caniculă şi mâine e caniculă, ne vedem nevoiţi să intervenim cu armata şi s-o stârpim
Logică chinezului:
Dacă azi e caniculă şi mâine va fi tot caniculă, am face bine s-o exportăm!
Logică romanului:
Te fac o bere? Cică azi şi mâine o să fie caniculă.
