BANC | „De ce vorbești singură când faci curățenie?”

Este duminică și ziua perfectă pentru relaxare, voie bună și râsete din plin. Lasă grijile deoparte și pregătește-te să zâmbești, pentru că urmează o porție zdravănă de bancuri care îți vor face ziua mai senină.

– De ce vorbești singură când faci curățenie?

– Păi, în două terminăm mai repede.

Alte bancuri amuzante

De nervi, Lupul o mănâncă pe Scufița Roșie.

Vânătorul, care văzuse scena, diseacă Lupul și o recuperează pe Scufița Roșie.

– Uite, zice vânătorul, pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe.

Scufița Roșie se face roșie în obraji, lasă privirea în jos și îi zice:

– Nu se poate o singură dorință, dar de trei ori?

Erau trei câini care voiau să dea la facultate.

Vine alt câine:

– Bă, unde mergeți?

– Să dăm Ia facultate!

– Da?! Unde?!

– Eu Ia medicină.

– Păi de ce?

– Acolo e un os de ros!

– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!

– Bun, și tu?!

– Eu Ia Poli.

– De ce tocmai acolo?

– Acolo e viață de câine!

Doi prieteni se întâlnesc la o bere:

– Gata, am scăpat de probleme.

– Cum așa?

– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.

– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.

– Asta e problema lui… nu a mea!

Logică neamţului:

Dacă astăzi e caniculă şi mâine va fi aceeaşi caniculă, trebuie să investim într-un aparat de aer condiţionat care să ne permită să muncim mai eficient

Logică grecului:

Dacă astăzi e caniculă şi mâine va fi tot caniculă trebuie să mergem în vizită la careva care are acasă aer condiţionat şi să stăm măcar o săptămâna la ei

Logică francezului:

Dacă astăzi e caniculă şi mâine e aceeaşi caniculă, înseamnă că de fapt astăzi este mâine???

Logică SUA:

Dacă astăzi e caniculă şi mâine e caniculă, ne vedem nevoiţi să intervenim cu armata şi s-o stârpim

Logică chinezului:

Dacă azi e caniculă şi mâine va fi tot caniculă, am face bine s-o exportăm!

Logică romanului:

Te fac o bere? Cică azi şi mâine o să fie caniculă.

CITEȘTE ȘI: Bancul sfârșitului de săptămână | Axioma singurătății tranzitive

BANC | Bulă și vacanța în India