Bărbații care i-au marcat viața Mihaelei Rădulescu: „Are nevoie de mine în viața lui”

Mihaela Rădulescu a avut parte de o viață tumultuoasă, fiind mereu în atenția tuturor, iar bărbații au încercat să îi facă mereu curte acesteia. Diva a fost implicată în mai multe relații eșuate până ce a descoperit că inima sa îi aparține actualului partener, Felix Baumgartner.

Vedeta de 53 de ani nu mai are nevoie de nicio prezentare, deoarece nu există persoană care să nu fi auzit de ea cel puțin o dată. Mihaela Rădulescu reprezintă un model pentru multe tinere care au debutat pe micile ecrane în ultimii ani. Totuși, pe lângă cariera sa impresionantă, fosta jurată de la „Românii au talent” a avut parte și de o viață plină de aventură, după ce s-a implicta în mai multe relații care au fost sortite eșecului.

VEZI ȘI: CUM REUŞEŞTE MIHAELA RĂDULESCU SĂ SE MENŢINĂ ÎN FORMĂ. CE SPUNE DESPRE OPERAŢIILE ESTETICE

Mihaela Rădulescu și bărbații care au făcut-o să sufere de-a lungul anilor

Mihaela Rădulescu s-a căsătorit pentru prima dată la vârsta de 20 de ani cu Bogdan Rădulescu, alături de care a avut un mariaj care a ținut numai doi ani. Cei doi ar fi avut parte de momente frumoase, care au luat sfârșit în momentul în care Mihaela s-ar fi îndrăgostit de un coleg din trupa de dans a Brândușei Novac. Deși au trecut peste acest moment de rătăcire al vedetei, divorțul a venit în momentul în care Bogdan ar fi dat cu mașina peste aceasta.

„M-am urcat în maşină cu gândul să dau o tură prin oraş, să mă răcoresc. Ea, ca să-mi facă în ciudă, mi s-a pus în cale. Am ameninţat-o că, dacă nu se dă din drum, o calc. Parcă înnebunise. Când am pornit motorul a pus piciorul în faţa maşinii. Un gest inconştient… Nu am mai avut timp s-o feresc şi i-am rupt piciorul”, a declarat Bogdan Rădulescu.

După mariajul eșuat cu Bogdan Rădulescu, Mihaela a început să se vadă cu Dan Chișu, un bărbat fermecător, care a ajutat-o foarte mult să se lanseze în televiziune. La începutul anilor 90 au avut o idilă, care nu a ținut prea mult, deoarece diva de Monaco își dorea cu totul și cu totul altceva.

Căsniciile Mihaelei cu Ștefan Bănică Jr. și cu Elan Schwarzenberg

Mihaela Rădulescu nu a pierdut timpul, așa că a ajuns să se căsătorească pentru a doua oară, de această dată cu artistul Ștefan Bănică Jr. Cei doi au avut o relație frumoasă, care a fost dată uitării după doar doi ani de la nuntă. Gurile rele au susținut la acea vreme că artistul ar fi înșelat-o pe vedetă și ar fi fost violent cu aceasta, însă Mihaela a spus întotdeauna despre Ștefan că a fost „cel mai blând om din lume”.

CITEȘTE ȘI: MIHAELA RĂDULESCU ÎȘI DEZVĂLUIE SECRETELE PRIN CARE SE MENȚINE TÂNĂRĂ! ”SUNT TOPITĂ DUPĂ LIFTINGURILE CU FIRE ȘI ÎMI FAC ÎN VENĂ SUPRADOZĂ DE…”

Chiar dacă a avut parte numai de relații eșuate, Mihaela Rădulescu s-a îndrăgostit din nou, iar în 2004 s-a căsătorit cu un om de afaceri din Israel, care ulterior a făcut-o mamă pentru prima dată. Elan Schwarzenberg a reprezentat pentru divă definiția bărbatului perfect, însă, atunci când nimeni nu se aștepta, cei doi au anunțat că au divorțat. În 2008 au apărut în fața tuturor la un notar public, unde au semnat actele de divorț în 10 minute și au plecat împreună.

O altă relație controversată a divei a fost cea cu Dani Oțil, prezentatorul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1. Cei doi s-au bucurat de cinci ani minunați împreună, dar au ajuns să se despartă ulterior. Chiar și așa, Mihaela susține că a rămas în relații bune cu Dani și că în acest moment sunt prieteni foarte buni.

Bărbatul care a reușit să o cucerească cu adevărat

De mai bine de 8 ani, Mihaela Rădulescu are parte de o viață frumoasă alături de un bărbat care o iubește și care îi oferă tot ceea ce își dorește. Vedeta formează un cuplu cu Felix Baumgartner, alături de care călătorește de câte ori are ocazia. Potrivit declarațiilor făcute chiar de ea, diva de Monaco este fericită și împlinită, chiar dacă în presă apar tot timpul zvonuri legate de despărțirea sa de Felix.

„Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”, a spus Mihaela Rădulescu despre relația cu Felix, conform Viva.ro.