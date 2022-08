Cum reuşeşte Mihaela Rădulescu să se menţină în formă. Ce spune despre operaţiile estetice

Mihaela Rădulescu arată impecabil la 52 de ani. Vedeta reuşeşte să atragă toate privirile atunci când îşi face apariţia în public. Recent, în cadrul unui interviu, frumoasa şatenă a vorbit despre cum se întreţine, dar şi despre operaţiile estetice pe care le are. Iată ce a declarat.

Pe lângă cariera pe care şi-a construit-o în showbiz, Mihaela Rădulescu este apreciată şi datorită faptului că a fost întotdeauna o femeie activă şi a ştiut cum să se menţină în formă. De multe ori, fosta prezentatoare TV şi-a uimit fanii cu apariţiile sale, dar şi cu faptul că pozează în ipostaze provocatoare pe reţelele de socializare. Şi nu e de mirare pentru că are cu ce să se mândrească.

Mihaela Rădulescu este posesoarea unui corp de invidiat, pe care l-a întreţinut de-a lungul timpului, pe lângă sport şi o alimentaţie sănătoasă şi cu ajutorul bisturiului.

Vedeta nu a ascuns niciodată acest lucru, ba chiar a vorbit ori de câte ori a avut ocazia despre acest aspect. Deşi a fost întotdeauna sinceră în ceea ce priveşte operaţiile estetice, Mihaela Rădulescu s-a confruntat cu criticile oamenilor. Aceasta a fost acuzată că a exagerat cu schimbările, însă spune că vorbele oamenilor nu au afectat-o.

Mai mult, vedeta se simte bine în pielea ei și o să îşi trăiască mereu viaţa după propriile reguli.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operațiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus și pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecții intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a știut toată țara. Deci, ceea ce am simțit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviință să dau explicații suplimentare.

Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească și să inventeze operații care n-au existat, aia înseamnă deja răutate și prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi și spre binele nostru. Și le fac de câte ori o să am chef.”, a declarat vedeta pentru viva.ro.

Mihaela Rădulescu s-a mutat din România

În urmă cu 15 ani, Mihaela Rădulescu a ales să plece din România și să se stabilească în Monaco, pe Riviera Franceză. Însă, în toți acești ani, prezentatoarea de televiziune revine în țară atunci când are un proiect de televiziune, dar și când își vizitează oamenii dragi. De când a ales să se mute, Mihaela Rădulescu mărturisește că apreciază foarte mult liniștea de care are parte. Acum, însă, Mihaela Rădulescu locuiește în Monaco alături de partenerul ei de viață, Felix Baumgartner. Până recent, și fiul ei Ayan se afla alături de ei, însă tânărul a plecat în America pentru studii.