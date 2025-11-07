Acasă » Știri » Bărbatul care s-a împușcat în timpul unui live a murit. Cine era Simion Stan și din ce partid a făcut parte

Bărbatul care s-a împușcat în timpul unui live a murit. Cine era Simion Stan și din ce partid a făcut parte

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 10:07
Bărbatul care s-a împușcat în timpul unui live a murit. Cine era Simion Stan și din ce partid a făcut parte
Simion Stan/Foto: social media

Simion Stan, fost președinte al filialei Neamț a Partidei Romilor, a murit joi, 6 noiembrie, la scurt timp după ce s-a împușcat cu o armă de foc în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare. Incidentul a avut loc luni, 3 noiembrie, în curtea locuinței sale din municipiul Roman, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru clarificarea circumstanțelor.

Conform raportărilor oficiale, primul apel la serviciile de urgență a fost făcut de un bărbat din județul Galați, care a observat gestul în cadrul transmisiunii live. La fața locului, echipajele de poliție au găsit victima cu o plagă prin împușcare la nivelul capului. Bărbatul a fost transportat inițial la Centrul de Primiri Urgențe din Roman, iar ulterior transferat la o clinică din Iași, unde starea sa s-a deteriorat rapid, conducând la deces.

Cine era Simion Stan

Simion Stan avea 74 de ani și era o figură cunoscută în comunitatea romă din Roman și județul Neamț. În timpul activității sale politice, a condus filiala locală a Partidei Romilor și era considerat un lider influent, implicat în numeroase inițiative și acțiuni comunitare.

Incidentul a ridicat întrebări legate de deținerea legală a armelor de foc, întrucât, potrivit datelor oficiale, Simion Stan figura anterior ca deținător de arme letale. Totuși, permisul său de port-armă fusese anulat, iar armele trebuiau predate la armurierul autorizat, conform prevederilor legale. Ancheta poliției a fost inițial încadrată ca incident cu armă, iar ulterior s-a schimbat în uz de armă fără drept.

„Nu știm ce s-a întâmplat pe drumul până la noi. Cert este că starea lui s-a înrăutățit. A fost preluat conștient, dar la noi în spital a ajuns în stare de comă profundă. I s-a făcut explorare Computer Tomograf și a fost operat în urgență. Pacientul prezenta o plagă frontală dreapta. Din păcate, în astfel de situații, cu plăgi împușcate din apropiere, întotdeauna prognosticul este unul rezervat”, a transmis Bogdan Costăchescu, medic primar neurochirurgie.

