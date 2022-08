Bărbatul din imagine s-a săturat să fie singur și vrea să se căsătorească cu o păpușă din cârpă! Susține că are, deja, doi „copii” cu ea

Bărbatul din imaginea de mai sus, în vârstă de 49 de ani, s-a săturat să fie singur și s-a decis să se căsătorească cu o păpușă din cârpă care poartă numele Natalia. În plus, acesta susține că are doi „copii” cu ea.

Un bărbat în vârstă de 49 de ani nu și-a mai dorit să fie singur, astfel că s-a decis să se căsătorească cu o păpușă din cârpă. Aceasta poartă numele de Natalia și, susține bărbatul, are, deja, doi „copii” cu ea, tot păpuși. Bărbatul plănuiește o nuntă cu mulți invitați. Acesta susține că are o relație cu păpușa Natalia de un an și consideră că este momentul să o ia… de soție. Pe o platformă socială, povestea „relației” dintre ei a devenit virală.

Bărbatul nu se sfiește nicio secundă să își arate relația pe care o are cu păpușa Natalia. Merge peste tot cu ea: la cumpărături, în parc, chiar și la reuniunile de familie. În plus, acesta susține că are doi „copii” cu păpușa Natalia. Și, mai mult decât atât, bărbatul de 49 de ani își îmbracă cei doi „copii” în uniforme școlare și haine pentru copii.

„Dacă nu ar fi păpușile, aș fi mai singur decât oricine. Cel puțin am ceva. Nu știți cât de mult o iubesc, am rezistat tot anul ăsta cu ea. Plănuiesc să mă căsătoresc”, a spus bărbatul într-un videoclip de pe Tik Tok.

Nu este singurul care și-a găsit fericirea într-o „relație” cu o păpușă

Meirivone Rocha Moraes, o femeie în vârstă de 37 de ani din Brazilia, are o relație cu o păpușă care poartă numele de Marcelo. Mai mult decât atât, a luat decizia să se căsătorească cu aceasta, iar nunta lor a avut 250 de invitați. Aceasta a susținut că păpușa Marcelo a lăsat-o „gravidă”, acesta fiind și motivul pentru care a luat decizia de a se căsători.

Sursă foto: capturi video Tik Tok