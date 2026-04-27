Bătaie în restaurantul lui Pescobar din Prahova. Un bărbat de 36 de ani a fost rănit

De: Denisa Crăciun 27/04/2026 | 21:49
Bătaie în restaurantul lui Pescobar

Un eveniment neașteptat a avut loc la restaurantul lui Pescobar. Clienții care au ajuns la local nu au fost mulțumiți de locurile primite și au urmat injurii, amenințări, iar în final o bătaie. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție. Unul dintre cei implicați a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pescobar vine din nou în atenția publicului. La restaurantul său din Prahova s-a iscat o bătaie în toată regula. Totul ar fi pornit de la faptul că oaspeții care au ajuns la locație au fost așezați pe terasa localului și nu înăuntru, așa cum și-ar fi dorit. Neînțelegerea a dus la o discuție aprinsă, care s-a transformat rapid în agresiune fizică. Un bărbat de 36 de ani a fost rănit.

Bătaie în restaurantul lui Pescobar

Duminică, 26 aprilie, în jurul serii a avut un incident neașteptat la Hanul Românești din Prahova. Localul este deținut de Pescobar și este foarte renumit. Zilnic, sute de clienți îi trec pragul. De această dată, nu s-a încheiat cu un final fericit. Persoanele ajunse la restaurant au fost nemulțumițe de faptul că rezervarea a fost făcută pe terasă și nu în interior, acolo unde ar fi vrut să ia masa. Aceștia au început să își adreseze injurii și amenințări, iar ulterior au ajuns la agresiune fizică.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție pentru a calma situația. În urma tragediei, un bărbat implicat în vârstă de 36 de ani a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, așadar a fost transportat la spital. De asemenea, autoritățile au deschis o anchetă în acest caz, iar șase persoane au fost trimise la audieri. Mai mult, trei persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore. Acum, ei sunt cercetați pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cine este Pescobar

Paul Nicolau este un om de afaceri cunoscut de numeroși oameni. Acesta deține mai multe lanțuri de restaurante, inclusiv în București și în Prahova. Cel mai cunoscut restaurant al său, Taverna Racilor s-a extins în mai multe orașe, astfel că oamenii pot găsi faimoasele fructe de mare și în Constanța, Mamaia, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov.

