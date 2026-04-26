Băutura simplă și ieftină care ne scapă de problemele stomacului: Dr Cezar dezvăluie detaliul esențial pentru români

De: Paul Hangerli 26/04/2026 | 05:40
Sucul de varză roșie perfect pentru probleme intestinale, sursa- colaj CANCAN.RO

Doctor Cezar dezvăluie românilor un secret care îi poate scăpa de diverse afecțiuni gastrice dar are și multe alte beneficii. La îndemâna tuturor și mai ales ieftin un pahar pe zi este suficient pentru a trăi mai sănătos și a arăta mai bine.

Banalul suc de varză este o minune a naturii, lăsată nouă din cele mai străvechi timpuri. Dacă zeama de varză murată are multe beneficii, iată că și sucul de varză proaspăt, în special de varză roșie ne ajută enorm.

O băutură simplă și ieftină

Un pahar de suc proaspăt de varză roșie ne poate păta hainele albe dacă nu suntem atenți, ne face dinții albaștri, dar ne poate și salva organismul în diverse situații neplăcute. Doctorul Cezar ne dezvăluie beneficiile acestui suc care conține o substanță studiată încă din anii 1950:

”Băutura asta banală te poate întâmpa de gastrită, ulcer, inflamație intestinală sau balonare cronică. Este ceva mai simplu decât crezi. Acest suc este bogat într-o substanță numită S-metilmetionină, care a fost studiată încă din 1950 și a primit inițial numele de vitamina U, chiar dacă ulterior n-a mai fost considerată o vitamină în sensul propriu al cuvântului. A fost botezată așa, deoarece ajută la stimularea producției de mucus protector la nivelul stomacului și intestinului, ceea ce previne apariția ulcerilor și accelerează vindecarea lor, fiind utilă în afecțiuni precum gastrita sau colita ulcerativă. De unde și litera U.”

Sucul perfect pentru concediile la mare

Continuând enumerarea beneficiilor, Doctorul Cezar subliniază că acest suc simplu ne ajută și la protejarea de radiațiile solare, un aliat tocmai bun acum în pragul verii când ne pregătim corpul pentru concediu și plajă:

”De asemenea, S-metilmetionină poate accelera vindecarea rănilor, contribuie la menținerea elasticității pielii prin stimularea producției de colagen și o poate proteja de efectele nocive ale radiațiilor UV.”

Dacă până acum, beneficiile ambelor tipuri de varză, roșie sau albă sunt asemănătoare, când vine vorba de inimă și sănătatea vaselor de sânge, varza roșie este campioană, și asta datorită conținutului mult mai mare de antocianine, adică antioxidanți specific. Astfel Doctor Cezar explică în încheiere:

”Poate contribui și la reducerea nivelului de colesterol și implicit la scăderea riscului de boli cardiovasculare. De aceea îți recomand să consumi pentru o anumită perioadă câte un pahar de suc de varză proaspăt stors pe zi, dar nu exagera, pentru că ce e prea mult poate avea și efecte negative.”

