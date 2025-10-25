BDLP, noi mărturisiri după despărțirea de Cristina Pucean: „Să fie clar!”

După despărțirea de Cristina Pucean, Bogdan de la Ploiești pare că trăiește una dintre cele mai controversate perioade din viața sa. În timp ce internauții l-au acuzat că totul este o înscenare pentru promovarea unei piese, artistul a rupt tăcerea și a spus adevărul. Mesajul său, postat pe rețelele sociale, a devenit rapid viral și a stârnit multe reacții.

De câteva zile, curiozitatea fanilor lui BDLP crește la maximum! Despărțirea dintre cântăreț și dansatoarea lui a devenit cel mai discutat subiect din lumea mondenă. Cei doi au șters toate pozele de pe Instagram, și-au dat unfollow și par să meargă pe drumuri separate.

Totuși, o parte dintre internauți nu au crezut nicio clipă în ruptura dintre ei și au acuzat artistul că ar fi pus la cale o întreagă strategie de marketing, menită să atragă atenția asupra unei noi piese. Fanii au fost convinși că drama dintr ei e doar o poveste bine regizată.

Mesajul care a lămurit tot: „Nu ne-am despărțit niciodată din cauza unei melodii”

Bogdan de la Ploiești a decis să spună lucrurilor pe nume. Într-o notiță postată pe rețelele sociale, la ora 18:43, artistul a transmis un mesaj direct și sincer, menit să pună capăt speculațiilor.

„Nu ne-am despărțit niciodată din cauza unei melodii, să fie clar. Sus, există un Dumnezeu care vede tot, iar eu am prea multă credință în El ca să mă lase să mă pierd pe drum. De fiecare dată când am trecut printr-o ceartă mai mare, a fost ceva real – asta a fost viața noastră, cu bune și cu rele. De multe ori chiar inspirăm din ea. Despre viitor… doar Dumnezeu știe. Tot ce contează este să fim bine – împreună sau separat”, a scris cântărețul pe TikTok.

Chiar dacă Bogdan s-a afișat recent alături de Vanessa, fanii cred în continuare că inima lui aparține Cristinei Pucean. Un lucru este clar, chiar dacă nu mai sunt împreună, între cei doi există o legătură care nu poate fi ștearsă cu un simplu unfollow.

BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”

Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online”

BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!