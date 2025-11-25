BEYONCE NU IA OZEMPIC!

Beyoncé, la 44 de ani și într-o formă de zile mari, și-a pus fanii pe jar weekendul acesta la Marele Premiu din Las Vegas, unde a apărut într-o ținută din latex care a furat toate privirile – o salopetă roșie super-decoltată, mulată pe formele ei celebre și accesorizată cu logo-ul Ferrari.

Diva a fost însoțită de soțul ei, Jay-Z, care arăta foarte relaxat într-o ținută all-black. Queen B a completat look-ul cu o mantie lungă, tocuri uriașe, șapcă neagră, ochelari de soare și o geantă cu imprimeu de steag în carouri – perfectă pentru atmosfera de Formula 1.

Fanii, în extaz: „Nu a cedat trendului Ozempic!”

Imediat după apariția ei, internetul a explodat. Pe Reddit, utilizatorii au felicitat-o că nu a intrat în lungul șir de vedete care apelează la injecțiile pentru slăbit.

„Un lucru am observat: nu se aliniază trendului Ozempic. Respect!”, a scris un fan entuziasmat.

Alții pur și simplu au adorat look-ul ei:

„Beyoncé mă transformă într-un fan înrăit de Formula 1!”

„Regina e fană Ferrari!! Lumea mea și lumea F1 se ciocnesc și sunt OBSEDATĂ!”

Beyoncé și Jay-Z au furat show-ul cu o intrare spectaculoasă, cântăreața sosind pe pistă într-un costum de curse din piele. Dar cea mai intensă scenă a fost întânirea cu Lewis Hamilton – unul dintre cei mai mari piloți din Formula 1 din toate timpurile, cu șapte titluri mondiale la active. Hamilton nu doar că a stat la povești cu cei doi, ci chiar a dus-o pe Beyoncé într-o tură pe circuit, atingând viteze amețitoare.

Ea părea puțin agitată după aceea, Lewis atingând viteze de 200 mile/oră cu celebra lui pasageră. După cursă, Beyoncé, Jay-Z, Hamilton, Travis Scott și Michael Rubin au pozat împreună ca o veritabilă „echipă de aur” a vedetelor.

Între timp, soțiile și iubitele piloților de Formula 1 erau hotărâte să nu se lase eclipsate de acest „power couple” din lumea muzicii. Charles Leclerc a venit împreună cu logodnica lui superbă, Alexandra, pe care a cerut-o în căsătorie chiar de curând. Surse spun că pilotul a scos din buzunar aproximativ 525.000 de dolari pentru impresionantul inel de logodnă.

Și Alexander Albon a sosit alături de iubita lui, Lily Muni He, iar Brooks Nader a atras blitzurile ca un magnet. Cât despre cursa propriu-zisă, pilotul Red Bull, Max Verstappen, a câștigat pentru a doua oară Marele Premiu din Las Vegas, după ce a evitat o manevră periculoasă a lui Lando Norris în primul tur. Norris a terminat pe locul doi, urmat de George Russell pe trei. Charles Leclerc a încheiat cursa pe locul șase, Carlos Sainz pe șapte, iar Hamilton, într-un sezon dificil, abia pe locul 10.

