Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » BEYONCE NU IA OZEMPIC!

BEYONCE NU IA OZEMPIC!

De: Irina Vlad 25/11/2025 | 09:49
BEYONCE NU IA OZEMPIC!
Beyonce/ sursă foto: Profimedia

Beyoncé, la 44 de ani și într-o formă de zile mari, și-a pus fanii pe jar weekendul acesta la Marele Premiu din Las Vegas, unde a apărut într-o ținută din latex care a furat toate privirile – o salopetă roșie super-decoltată, mulată pe formele ei celebre și accesorizată cu logo-ul Ferrari.

Diva a fost însoțită de soțul ei, Jay-Z, care arăta foarte relaxat într-o ținută all-black. Queen B a completat look-ul cu o mantie lungă, tocuri uriașe, șapcă neagră, ochelari de soare și o geantă cu imprimeu de steag în carouri – perfectă pentru atmosfera de Formula 1.

Fanii, în extaz: „Nu a cedat trendului Ozempic!”

Imediat după apariția ei, internetul a explodat. Pe Reddit, utilizatorii au felicitat-o că nu a intrat în lungul șir de vedete care apelează la injecțiile pentru slăbit.

„Un lucru am observat: nu se aliniază trendului Ozempic. Respect!”, a scris un fan entuziasmat.

Alții pur și simplu au adorat look-ul ei:

„Beyoncé mă transformă într-un fan înrăit de Formula 1!”
„Regina e fană Ferrari!! Lumea mea și lumea F1 se ciocnesc și sunt OBSEDATĂ!”

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Beyoncé și Jay-Z au furat show-ul cu o intrare spectaculoasă, cântăreața sosind pe pistă într-un costum de curse din piele. Dar cea mai intensă scenă a fost întânirea cu Lewis Hamilton – unul dintre cei mai mari piloți din Formula 1 din toate timpurile, cu șapte titluri mondiale la active. Hamilton nu doar că a stat la povești cu cei doi, ci chiar a dus-o pe Beyoncé într-o tură pe circuit, atingând viteze amețitoare.

Beyoncé și Jay-Z au furat show-ul cu o intrare spectaculoasă/ sursă foto: Profimedia

Ea părea puțin agitată după aceea, Lewis atingând viteze de 200 mile/oră cu celebra lui pasageră. După cursă, Beyoncé, Jay-Z, Hamilton, Travis Scott și Michael Rubin au pozat împreună ca o veritabilă „echipă de aur” a vedetelor.

Între timp, soțiile și iubitele piloților de Formula 1 erau hotărâte să nu se lase eclipsate de acest „power couple” din lumea muzicii. Charles Leclerc a venit împreună cu logodnica lui superbă, Alexandra, pe care a cerut-o în căsătorie chiar de curând. Surse spun că pilotul a scos din buzunar aproximativ 525.000 de dolari pentru impresionantul inel de logodnă.

Și Alexander Albon a sosit alături de iubita lui, Lily Muni He, iar Brooks Nader a atras blitzurile ca un magnet. Cât despre cursa propriu-zisă, pilotul Red Bull, Max Verstappen, a câștigat pentru a doua oară Marele Premiu din Las Vegas, după ce a evitat o manevră periculoasă a lui Lando Norris în primul tur. Norris a terminat pe locul doi, urmat de George Russell pe trei. Charles Leclerc a încheiat cursa pe locul șase, Carlos Sainz pe șapte, iar Hamilton, într-un sezon dificil, abia pe locul 10.

Cu ce boală se confruntă Beyonce. Artista și-a făcut curaj și a dezvăluit tot chinul prin care trece fanilor săi

Donald Trump cere urmărirea penală a lui Beyoncé și a lui Oprah Winfrey: „Au încălat legea!”

 

Tags:
Iți recomandăm
O celebră actriță de 65 de ani își caută iubitul pe patru aplicații de dating: ”Am avut trei întâlniri diferite până acum”
Showbiz internațional
O celebră actriță de 65 de ani își caută iubitul pe patru aplicații de dating: ”Am avut trei…
Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto
Showbiz internațional
Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei…
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
Digi24
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și ...
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu mi-e frică”
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie ...
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie de joc, cel mai urât”
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei ...
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea ...
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea petrecere
O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece ...
O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece de pietoni. Ce i-au răspuns polițiștii
Vezi toate știrile
×