Bianca Drăgușanu pare să aibă probleme cu legea! Blondina a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Cum a fost surprinsă aceasta în trafic de către oamenii legii.

Bianca Drăgușanu a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Aceasta a fost surprinsă în cursul zilei de marți, dimineața, în timp ce a depășit o coloană de autoturisme în București. Oamenii legii au oprit-o pe aceasta în zona strada Grigore Moisil – Bulevardul Lacul Tei, după ce a depășit o coloană de mașini care erau oprite la semafor. Se afla pe sensul opus de circulație. Bianca Drăgușanu a fost și amendată în acest sens: 580 de lei, arată stiripesurse.ro.

Câți bani încasează lunar Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a strigat ”jackpot”! La fiecare trei luni, vedeta încasează circa 100.000 de euro, semn că nu trebuie să ducă grija zilei de mâine, viitorul fiind asigurat. Din contractele de imagine, Bianca Drăgușanu strânge o avere, la fiecare trei luni având încasări în contul bancar de cifre colosale. Chiar și cei de la bancă au apelat-o pentru a o întreba care este locul de proveniență al acestora. Pe lângă faptul că își întreține afacerea ei proprie, cu atelierul de rochii, aceasta găsește stabilitate financiară și din contractele de imagine. Ultimul contract la care se face referire este cel al unui studio de videochat.

„100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni”, a fost răspunsul dat de Bianca Drăgușanu la Teo Show.

