Bianca Drăgușanu, declarații după ce s-a întors din Italia: ”Ia-l pe iubi de unde nu-i”

Bianca Drăgușanu a fost plecată în vacanță în Italia cu una dintre prietenele ei. Iar când s-a întors vedeta a povestit despre experiența prin care a trecut.

Bianca Drăgușanu a avut parte de o experiență lacrimogenă cât a fost plecată în vacanță, în Italia. (CITEȘTE ȘI: CUM ȘI-A DAT SEAMA BIANCA DRĂGUȘANU CĂ ESTE ÎNDRĂGOSTIĂ DE TRISTAN TATE. „TREMURI, TE ÎNROȘEȘTI, ȘI…”)

”Am fost în Italia, în weekend, după cum bine v-am spus şi a fost super frumos şi am cumparat în continuu lucruri. Iubi al ei s-a liniştit, chiar dacă zilele astea a fost gelos pe fericirea ei. Am avut o criză cu o prietenă comună pe FaceTime. Fata noastră, care a rămas acasă, are un iubit care vrea să facă ce vrea, când vrea, cu cine vrea, dar vrea să o aibă şi pe a noastră acasă. Şi uite aşa a trebuit să stăm cu a noastră să o susţinem că a plâns tot weekendul că nu a fost cu noi. Ia-l pe iubi de unde nu-i, că el a avut treabă cu baieţii. Evident că imediat ne-am documentat ca să îi dăm fetei un răspuns ca la carte. Şi am descoperit aşa: ‘dacă vrei să ai libertatate totală, rămâi singur, altfel relaţia se face în doi’. Partenerul este consultat, informat, anunţat. Viaţa de cuplu este, ce credeti, chiar în doi. În numele persoanelor prinse în relaţii toxice am dat milităria jos din pod. Ori în unu’, ori în doi, hotărâţi-vă!”, le-a spus Bianca Drăguşanu fanilor săi.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate trăiesc o poveste de dragoste ca-n povești

Prezentatoarea de la “Te vreau lângă mine 4ever” și-a oficializat relația la câteva zile după ce s-a aflat despre despărțirea de tatăl fiicei sale. Vă reamintim că pe 17 iunie CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit, în exclusivitate, informația potrivit căreia Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu și, în aceeași zi, ei au dat un comunicat în care au anunțat că au luat împreună decizia de a merge pe drumuri separate.

Pe 21 iunie, vedeta și sportivul britanic și-au făcut apariția de mână în Centrul Vechi al Bucureștiului, unde și-a organizat petrecerea de ziua lui Mircea Brânzei, un prieten al Biancăi Drăgușanu și iubitul Denisei Tănase.