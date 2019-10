Bianca Drăgușanu, declarații tranșante după ce s-a aflat că ar avea datorii de 140.000 de euro

Astăzi, la câteva ore bune după ce s-a aflat că Bianca Drăgușanu ar avea datorii de 140.000 de euro, vedeta a rupt tăcerea! Fosta prezentatoare a făcut declarații tranșante despre afacerea pe care o are și a făcut dezvăluiri neașteptate despre felul în care merg lucrurile în atelierul său de croitorie, care îi poartă numele.

Bianca Drăgușanu, declarații tranșante după ce s-a spus că ar avea datorii de 140.000 de euro

În cadrul unui interviu oferit în cadrul unei emisiuni TV, Bianca Drăgușanu a negat că are datorii și a subliniat că ea și angajații săi emit bonuri fiscale chiar și pentru un nasture. În timpul declarațiilor tranșante, fosta prezentatoare a mai spus că nu a avut niciodată datorii către statul român.

“Sunt presupuse datorii, mai mult decât atât, am vorbit mai devreme cu contabila mea şi cu managerul de la firma mea şi vreau să vă spun că eu niciodată nu am avut datorii la stat şi eu mereu mi-am plătit taxele la stat. Iar eu mereu dau bonuri şi pentru un nasture în firma mea, aşa că în câteva minute aştept de la contabila mea, dacă poate să-mi trimită chitanţele, adică dovada faptului că eu mi-am plătit întotdeauna taxele la stat şi, mai mult decât atât, vreau să subliniez că nu am avut niciodată datorii la firmă, niciodată. Se poate vedea asta foarte simplu, nu înţeleg şi chiar nu îmi dau seama de unde vin cifrele acestea şi cum se fac constatările acestea, dar să stea toată lumea liniştită, că eu sunt foarte bine”, a declarat vedeta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

