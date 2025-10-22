Bianca Drăgușanu, nou mesaj acid la adresa acestei categorii de femei: ”Mirosiți urât”

La fel ca aproape în toate situațiile, Bianca Drăgușanu nu se cenzurează atunci când are ceva de spus. De data aceasta, iubita lui Gabi Bădălău a avut un mesaj tranșant pentru o anumită categorie de femei. Cine sunt, de fap, ”urâtele” și ”nasoalele” pe care diva le-a luat în vizor?

Bianca Drăgușanu continuă să fie una dintre cele mai sincere figuri publice din showbizul românesc. Nu ratează nicio ocazie în care să își exprime simpatia sau antipatia față de cei din jur, cunoscuți sau necunoscuți. La fel de sinceră precum este cu cei din jurul ei, Bianca Drăgușanu este la fel de deschisă și când vine vorba de anumite aspecte din viața ei.

Bianca Drăgușanu: ”Mirosiți urât și sunteți nasoale”

Recent, Bianca Dragușanu le-a declarat război femeilor care fumează. Aflată într-un restaurant, inspirat de ”priveliștea” din spațiul destinat fumătorilor, aceasta a simțit nevoia să transmită un mesaj, mesaj ce le vizează pe femeile care fumează. Iubita lui Gabi Bădălău și-a exprimat repulsia față de acest viciu și le-a făcut ”urâte și nasoale” pe femeile care fumează… mai ales țigări normale.

”Vă stă foarte urât când fumați! Mai ales țigări normale! Mirosiți urât și sunteți nasoale. Punct!”, a scris Bianca Drăgușanu într-un story pe Instagram.

Nu este prima dată când ”diva” are ceva de obiectat la adresa oamenilor din jurul ei. În urmă cu doar câteva zile, Bianca Drăgușanu s-a arătat deranjată de faptul că – în localul în care era ea – unele persoane au venit îmbrăcate în trening.

„Vă rog eu frumos, nu mai veniți îmbrăcați la restaurant, mai ales duminica, când ies toate babele din casă și trebuie să faceți impresie, nu mai veniți îmbrăcați în trening. Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas. Dă-o *** de treabă că nu suntem la Băicoi. Că eu am stat mult pe la Băicoi și știu cum e. Pentru ce-am văzut acum, mă ridic și plec de la restaurantul ăsta. Și mă duc la alt restaurant. Dacă tot am ieșit să mănânc cu prietena mea, nu vreau să fiu oripilată. Se supără universul pe voi”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram.

Gabi Bădălău a pus piciorul în prag şi a scos-o la tablă! Bianca Drăguşanu a primit INTERZIS: “Mie îmi face rău…”

Gabi Bădălău refuză să achite pensia alimentară, Claudia Pătrășcanu acuză: ”Rușinos ce face”