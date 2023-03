Bianca Pop, în al nouălea cer! Bruneta este însărcinată și a dezvăluit sexul bebelușului: „Am niște emoții” 

În ultima perioadă, Bianca Pop s-a retras din lumina reflectoarelor. Aceasta s-a mutat în Spania, alături de iubitul ei, iar acum vine cu vești mari. Se pare că a trecut peste toate problemele pe care le avea și a dat vestea cea mare. Bruneta este însărcinată, iar în numai câteva luni o să devină mămică.

Anul trecut, Bianca Pop trecea printr-o perioadă destul de zbuciumată. Aceasta avea numeroase probleme și chiar a pierdut o sarcină. Însă, se pare că lucrurile au intrat pe un făgaș normal pentru brunetă, iar viața în Spania alături de iubitul ei George Tomaziu este una bună. Cei doi se potrivesc, iar de ceva timp își doresc ca familia lor să se mărească, iar dorința li s-a îndeplinit.

Vestea ca va deveni mămică a venit ca o surpriză pentru Bianca Pop. Aceasta a observat că a început să acumuleze câteva kilograme în plus, însă nu s-a gândit la o sarcină. Chiar dacă atât iubitul, cât și mama ei îi spuneau că este foarte probabil să fie însărcinată, bruneta nu i-a crezut. Abia când a ajuns în luna a cincea de sarcină, Bianca Pop a făcut testul și a aflat marea veste.

„Mă simt bine, peste 2 săptămâni voi intra în luna a șasea. Voi avea o fetiță. Mă simt foarte bine, nu am avut deloc grețuri și nici nu mi-a fost rău. Eu am aflat aproape la cinci luni de sarcină că sunt gravidă. Eu tot ziceam că sunt balonată, că m-am îngrășat, nu acceptam, iar George tot zicea că nu, că ești însărcinată.

Îmi spuneam eu singură că m-am balonat, că am băutu sucuri, că am mâncat. Nu aveam grețuri, nu nimic. Mami mi-a tot zis că sunt însărcinată și mi-am făcut un test, a ieșit o linie roșie și una rozalie. M-am dus după la spital și când mi-a făcut ecografie mi-a zis că ce mare e, ce mișcă, am rămas înțepenită, nu mă așteptam, am rămas mută”, a declarat Bianca Pop, potrivit antenastars.ro.

„Am fost șocată”

Chiar dacă iubitul ei își dorea mult un copil, Bianca Pop simțea că nu este pregătită pentru viața de mamă. De asta bruneta a refuzat inițial gândul că ar putea să fie însărcinată. Atunci când a avut confirmarea a avut nevoie de ceva timp pentru a se obișnui cu ideea, iar primele zile au fost destul de grele.

Însă, acum bruneta este cât se poate de fericită că o să devină mămică. Aceasta va aduce pe lume o fetiță și nu mai are mult până la momentul cel mare. Mai mult, este posibil ca bruneta să nască chiar cu doar o zi înainte de ziua sa de naștere.

„Nu eram pregătită, în primele două zile am fost șocată, depresivă. Nu am planificat. O să fie fetiță. George abia așteaptă să o vadă, să o strângă la piept. Am niște emoții, îmi e foarte frică, chiar dacă mi-am făcut atâtea operații la sâni, la nas, dar simt așa o teamă. Totuși, mă gândesc că este vorba de Spania, nu e la fel ca în România, e posibil să nasc înainte de ziua mea cu o zi”, a mai spus Bianca Pop.

