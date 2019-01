Bianca Roman o face praf pe Hannelore: ”Dacă era deșteaptă, n-o făceam toți proastă…”

Bianca Roman o face praf pe Hannelore! Fosta ispită de la ”Insula iubirii” consideră că blondina este o femeie neasumată.

Imediat după terminarea reality-show-ului "Insula Iubirii", Hannelore și Bogdan, doi dintre cei mai controversați concurenți, s-au căsătorit. Cei doi au avut o nuntă ca-n povești și zilnic își declarau dragostea. Cu toate acestea, la doar câteva luni după ce și-au jurat iubire veșnică, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Așa se face că Hannelore și Bogdan au divorțat în mare secret.

Atitudinea lui Hannelore însă a stârnit numeroase controverse chiar și în rândul foștilor concurenți. Bianca Roman a criticat-o dur pe blondină pentru situația creată.

”După ce a făcut Hannelore… Ne-a stricat imaginea tuturor fetelor ispite. Nu mai rezonez, e foarte mult. (…) Eu o știu doar din ce am citit pe Facebook. Este o femeie neasumată, este o femeie mai puțin mobilată mental… ca să nu zic că-i proastă. Încerc să folosesc cuvinte mai decente. Dacă era deșteaptă, n-o făceam toți proastă”, a spus Bianca Roman în cadrul unei emisiuni TV.

Hannelore de la “Insula Iubirii” a confirmat divorțul de Bogdan

În mărturisirile aștenute atât pe pagina ei de Instagram, cât și pe cea de Facebook, Hannelore de la "Insula Iubirii" a vorbit despre parcursul ei în emisiune, despre redescoperirea de sine, despre sentimentele pe care le are pentru Andi Constantin, una dintre ispitele din emisiunea de la Antena 1, dar și despre momentele trăite alături de fostul soț, Bogdan Ionescu.

“Realitatea pură și adevărată. Recunosc că în ultima vreme am mințit, da, am mințit și m-am mințit. Am plâns și nu știam de ce, am refuzat și nu știam pentru ce. Am ajuns la ideea că da, voi aveti dreptate, am mințit, mint și m-am mințit și v-am mințit. Și astfel am pierdut, am pierdut șansa să cunosc măcar un om minunat, pe el, prințul pe cal alb. Cine știe ce ar fi fost, poate mult, poate puțin, poate nimic, poate doar un prieten important. Am învățat ceva important datorită «Insulei iubirii»: că viața se trăiește, nu se îngroapă, că sentimentele se recunosc şi nu se ascund, că oamenii se schimbă mereu și nu se cimentează pentru eternitate si că nu trebuie să ne fie frică, să ne ascundem. Să fim așa cum suntem.

Da, Andi e un barbat frumos și mi-a plăcut, e un bărbat interesant, m-a atras și am vrut să mă ascund. Dar am greșit și realitatea ați văzut-o voi. Mă bucur că l-am cunoscut și, de asemenea, soțul meu sau fostul e un om bun, care m-a susținut şi care a fost alături de mine, am avut momente frumoase, dar şi grele, un bărbat lângă care m-am maturizat, am învățat şi față de care în unele situații am greşit, un om minunat, dar nu ne potrivim, poate nu acum sau poate nici în viitor. Dar asta nu e o problemă, experiențele vieții sunt bine venite, pentu asta trăim. Suntem diferiți si viața ne oferă surprize, să le trăim și să nu ne mințim!”, a scris Hannelore Ulrich pe pagina ei de Facebook.