Biletele STB se scumpesc după Paște? Cât va costa o călătorie cu autobuzul și metroul

De: Irina Maria Daniela 10/04/2026 | 16:28
Biletele STB se scumpesc după Paște? Cât va costa o călătorie cu autobuzul și metroul
Biletele STB se scumpesc după Paște? Sursa foto: Mediafax / STB

Societatea de Transport Bucuresti (STB) a anunțat înainte de Paște că vrea să majoreze prețul biletelor pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun de suprafață. Dacă propunerea de majorare va fi adoptată, un bilet va costa 5 lei. Află, în rândurile următoare, cât va costa și o călătorie cu autobuzul și metroul.

Vești proaste pentru românii care sunt deja sufocați de scumpirile din ultimul an. STB a anunțat că încearcă, din nou, să majoreze prețurile biletelor de călătorie.

Biletele STB se scumpesc după Paște?

Propunerea de majorare a tarifului va fi înaintată de către AGA STB către primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, săptămâna următoare. Este a doua tentativă a societății de a majora prețurile, după ce în ianuarie 2025 a mai fost depus un document prin care se solicita același lucru. Majorarea cerută era de 2 lei per călătorie, adică prețul unui bilet de 3 lei creștea la 5 lei.

„Încă din ianuarie 2025 am solicitat prin document să crească tariful la 5 lei căci societatea se duce în faliment. Din păcate, fostul primar general (Nicușor Dan – n.red.), fostul primar interimar și actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi. E imperios necesar, având în vedere faptul că nu se asigură compensația pe care se obligaseră să o plătească prin contract. Săptămâna viitoare, în cadrul ședinței AGA, voi solicita creșterea. Costul acesteia nu poate fi 50 eurocenți când la STB nivelul de clandestinitate este de peste 30%”, a spus Marian Artimon, membru AGA STB, potrivit Clubferoviar.ro.

Primăria Capitalei a respins majorarea STB

Anul trecut, proiectul privind majorarea prețului unui bilet STB a fost respins în ședința Consiliului General al Municipiului București. Primarul a susținut majorarea. Acesta spunea că doar 17% din bugetul STB este acoperit din bilete și abonamente. Creșterea prețului ar fi susținut financiar societatea, care este plină de datorii și riscă să intre în insolvență.

„Sunt extrem, extrem de îngrijorat cu privire la situația STB. (…) Conform datelor pe care le am, datoria către ANAF, care este de peste un miliard de lei, pe care ANAF a luat gaj autobuzele, troleibuzele și tramvaiele, trebuie să fie eșalonată cu o plată lunară de aproximativ 100 de milioane, pe care nu am avut cum să o plătim prin banii pe care i-am primit pe luna ianuarie. Dacă nu o vom plăti în luna februarie, ANAF nu are posibilitatea legală să ne păsuiască. Nu pot să nu ne ia tramvaiele și autobuzele. Și ANAF va opera sistemul de transport public în București”, a explicat la vremea respectivă Ciprian Ciucu.

Cât va costa o călătorie cu autobuzul și metroul

Noul director general STB, Andrei Dinculescu, susține că majorarea tarifului ar ajuta compania din punct de vedere al cash-flow-ului. Dacă vor reuși să îl majoreze, societatea nu va mai aștepta compensația care nu are o dată fixă de intrare în conturi. Reamintim că STB primește o compensație de la Primăria Capitalei în funcție de numărul de km pe care îi parcurg mijloacele de transport în comun.

„Ne-ar ajuta foarte mult și creșterea prețului pe km unde există propuneri de aproximativ un an și jumătate de majorare căci nu a mai fost actualizat din 2023 prețul pe km”, spune Andrei Dinculescu.

Dacă prețul unei călătorii STB se va majora la 5 lei, biletul comun cu metroul va ajunge la prețul de 9 lei. În prezent, această călătorie costă 7 lei.

Cât costă biletele STB în 2026

În prezent, călătoriile cu transportul în comun de suprafață au următoarele tarife:

  • O călătorie de 90 minute – 3 lei
  • 2 călătorii a câte 90 minute – 6 lei
  • 10 călătorii a câte 90 minute – 25 lei

Călătoriile metropolitane integrate cu metroul au prețuri mai mari:

  • 1 călătorie metropolitană și metrou de 120 minute – 7 lei
  • 2 călătorii metropolitane și metrou a câte 120 minute – 14 lei
  • 10 călătorii metropolitane și metrou a câte 120 minute – 59 lei

Cât costă abonamentele STB în 2026

În luna aprilie 2026, abonamentele STB se comercializează după cum urmează:

  • Abonament de 24 ore – 8 lei
  • Abonament de 72 ore – 20 lei
  • Abonament de 7 zile – 30 lei
  • Abonament pentru 1 lună – 80 lei
  • Abonament redus 50% (donatori) pentru 1 lună – 40 lei
  • Abonament pentru 6 luni – 400 lei
  • Abonament pentru 12 luni – 700 lei

Cum este și normal, abonamentele pentru STB și metrou sunt ceva mai scumpe:

  • Abonament metropolitan și metrou de 24 ore – 18 lei
  • Abonament metropolitan și metrou de 72 ore – 49 lei
  • Abonament metropolitan și metrou pentru 7 zile – 66 lei
  • Abonament metropolitan și metrou pentru 1 lună – 160 lei
  • Abonament metropolitan și metrou pentru 6 luni – 800 lei
  • Abonament metropolitan și metrou pentru 12 luni – 1.410 lei

