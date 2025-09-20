Acasă » Exclusiv » Boala care i-a schimbat radical viața celebrei artiste! După luni întregi de tratamente a primit diagnosticul: ”A fost ceva îngrozitor”

Boala care i-a schimbat radical viața celebrei artiste! După luni întregi de tratamente a primit diagnosticul: "A fost ceva îngrozitor"

De: Claudia Voicu 20/09/2025 | 14:01
Boala care i-a schimbat radical viața celebrei artiste! După luni întregi de tratamente a primit diagnosticul: ”A fost ceva îngrozitor”
Rucsy, ex-solista trupei Blaxy Girls, nu a scăpat fără să se îmbolnăvească de Covid în perioada pandemiei de acum câțiva ani. Vindecarea a fost una anevoioasă, dar ce a urmat i-a dat viața peste cap. Solista a rămas cu sechele urâte. S-a pricopsit cu astm, care îi dă bătăi de cap și în ziua de azi. CANCAN.RO are toate detaliile.

În timpul pandemiei de Covid, numeroase vedete s-au luptat cu această afecțiune. Unele au avut simptome mai ușoare, altele au trăit un adevărat calvar. Rucsandra Iliescu, fosta solistă de la Blaxy Girls, care acum cântă în trupa The Colours, a avut probleme mari și în perioada bolii, dar și după. După ce s-a vindecat de Covid, Rucsy, așa cum îi spun prietenii, a rămas cu sechele. O tuse gravă i-a dat de furcă luni la rând. Deși a încercat mai multe tratamente, nu a reușit să scape de ea. Artista a mers la doctor, care i-a pus un diagnostic la care nu se aștepta.

”Problemele au apărut fix după Covid. Am tușit 3 luni și jumătate fără oprire. Am fost să îmi fac toate testele de alergii, pentru că nu înțelegeam de ce tușesc atât de tare. M-au trimis la un specialist și așa am aflat că sufăr de astm”, a povestit, pentru CANCAN.RO, vedeta.

Astmul este o boală cronică în care căile respiratorii din plămâni devin inflamate. Această afecțiune nu se poate vindeca niciodată, dar poate fi ținută sub control. De când are astm, o răceală pe care alte persoane ar duce-o pe picioare o poate pune la pământ pe Rucsy. Dispneea sau senzația de sufocare este unul dintre cele mai cunoscute simptome de astm.

De ani de zile, Rucsandra Iliescu suferă de astm foto: arhivă personală

”Nu sunt neapărat dependentă de inhalator, dar îl am mereu în geantă, mai ales când sunt răcită. La fel și nebulizatorul. În cazul meu, dacă răcesc, este de zece ori mai rău decât la un om normal”, mai spune artista.

”A fost ceva îngrozitor”

Chiar zilele trecute, Rucsy s-a îmbolnăvit din nou. Deși nu și-a făcut testul, după simptomele pe care le-a avut artista bănuiește că a fost tot Covid.

”A fost ceva îngrozitor. Tușeam până mă dureau coastele”, mai povestește artista.

Când este răcită, artista nu pleacă de acasă fără să-și ia cu ea inhalatorul foto: arhivă personală

În ciuda problemelor de sănătate, solista nu a vrut să renunțe la concertele pe care le avea programate. A făcut un efort aproape supraomenesc ca să-și onoreze contractele.

”Am avut de cântat non stop. Nu prea am avut când să-mi duc boala, cum se zice, să stau să zac. Am stat cu inhalatorul după mine, iar în pauze cu nebulizator. Noroc că ne încărcăm cu energie de la oameni”, a încheiat Rucsy.

