Bogdan de la Ploiești, implicat într-un scandal monstruos. Apropiatul său l-a păcălit pe față: ”Mă, nu ți-e rușine?”. De unde a pornit totul

Bogdan de la Ploiești a izbucnit într-unul dintre cele mai tensionate live-uri ale sale, după ce conflictul cu Vali Gavrilă, asociatul său din proiectul VIP-uri România, a escaladat brusc și public.

Artistul a vorbit direct, acuzându-l pe Vali că s-ar fi folosit de numele și imaginea lui pentru a încasa bani, pentru a controla serverul și pentru a acționa în mod netransparent în fața comunității.

Bogdan de la Ploiești, implicat într-un scandal monstruos. De unde a pornit totul

VIP-uri România este un server de roleplay construit pe platforma FiveM, o modificare pentru GTA V care permite crearea unor lumi personalizate în care jucătorii interacționează ca într-o societate reală. În România, astfel de servere au devenit extrem de populare, iar implicarea unor artiști sau influenceri le poate crește vizibilitatea în mod exploziv.

În live, Bogdan a început prin a explica faptul că rolul său în proiect era strict legat de imagine și promovare, nu de administrare sau finanțe. Acesta a spus:

„Eu nu eram decât unul care promovam așa? Păi imaginea mea nu costă nimic? Mă, nu ți-e rușine? Deci el trebuie să vă arate revolutul ca să vă dați seama cine e băiatul ăsta, impostorul ăsta. Eu am auzit de la oameni, m-au sunat mai mulți, ‘ăsta ne-a păcălit’, m-au sunat toți oamenii care au lucrat înainte la server, m-au sunat să-mi spună ‘Bogdane, ne-a ars de bani, nu ne-a dat banii’. Mie nu-mi venea să cred, am zis, nu se poate așa ceva. L-am înjurat de 100 de ori și l-am cerătat, i-am zis, ‘Bă, tu nu faci așa pe numele meu. Plătește-ți oamenii, că asta e responsabilitatea ta’. El a avut de plătit oamenii, eu am avut de făcut imaginea.”

Bogdan a insistat că nu a urmărit niciodată câștiguri personale din proiect:

„Eu vă spun pe față, voi nu știți că eu sunt pe față, eu spun totul pe față, păi ce, am eu ceva de pierdut? Am eu ceva de pierdut? Eu cânt, bă, nebunule, eu nu sunt cu jocuri de-astea. Eu am făcut pentru distracție, să se simtă bine lumea și, într-adevăr, dacă se făceau doi, trei lei, se făceau bani, Doamne ajută! Fiecare dă din coate și face ce vrea. Nu e o rușine să încerci să faci bani, ce am încercat eu să fac cu tine.”

Apoi, artistul a lansat acuzații directe privind sume de bani care ar fi dispărut:

„Tu ai furat peste 10.000 de euro, 20.000 de euro până acum, bani pe care îi vei plăti în fața lui Dumnezeu. Atenție mare, în fața lui Dumnezeu. Mă cunoști pe mine, mi-ai cunoscut familia, mi-ai cunoscut poziția, știi cine mă respectă, cine alea. Eu nu profit de absolut nimica. Eu nu spun decât că Dumnezeu te va pedepsi. Ești un om rău, nu-mi vine să cred.”

Bogdan a vorbit și despre o altă afacere în care ar fi investit sume mari:

„Am mai făcut și o combinație cu el, că am luat niște panouri de-astea fotovoltaice de acolo, de la niște oameni de la el, de la țară. M-am băgat într-o combinație, am plătit peste jumătate de milion de euro, oameni buni. Eu, Bogdan de la Ploieşti, să-mi spună gâsca asta. Tu vorbești cu mine de bani, mă, de 10.000, că am plătit peste jumătate de milion de euro în ochii tăi, pe contract.”

Apropiatul său l-a păcălit pe față

Artistul a explicat că Vali i-ar fi schimbat parolele la conturi și la server:

„Mi-a luat parolele, mi-a schimbat parolele. L-a pus pe ăsta, pe Toica ăsta, să mă sune și încerca să mă înregistreze el pe mine cum ar veni să scoată de la mine o amenințare ca să aibă vezi și ei ceva. Păi eu te ameninț, bă, nebunule? Eu spun că nu aș permite în viața vieților mele și ți-o spun public ca serverul ăsta să continue și nu va continua, că o să mă lupt cu voi în instanță.”

Bogdan a afirmat că nu acceptă ca numele lui să fie folosit pentru a înșela jucători:

„Nu accept să luați bani pe numele meu și să păcăliți lumea. Cum ați făcut voi. Nu există așa ceva. În viața vieților voastre nu accept.”

Acesta a prezentat și acte, susținând că responsabilitatea tehnică era integral la Vali:

„Aici e actul constitutiv. Uitați. Act constitutiv cu tot ce vedeți voi aici. Uitați aici. Că el se ocupă 200%.”

Mai mult, Bogdan a spus că va merge la avocați și la poliție:

„Mâine, vă spun sincer, mă duc direct la avocați, că am firmă de avocatură. Mă duc la Poliție și rezolv cum se rezolvă.”

În final, artistul și-a cerut scuze publicului:

„Îmi cer scuze la toată România că am intrat pe acest live, nu se va mai întâmpla a doua oară în viața mea. La mine nu e vorba de bani. E vorba că înșală copiii. Adică le ia bani și nu le dă ceea ce trebuie.”

