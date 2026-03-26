Sabotaj sub formă de „ajutor umanitar” pentru soldații ruși care luptă împotriva ucrainenilor. Ucraina a trimis soldaților ruși ajutoare sub formă de explozibili. Este vorba despre branțuri încălzite pentru cizme, care conțin 1,5 grame de TNT. Aceasta nu este prima acțiune de acest gen a serviciilor speciale ucrainene.

Serviciile speciale ucrainene au descoperit existența unui lanț de aprovizionare cu componente pentru încălțăminte (tălpi interioare încălzite) care conțin dispozitive explozive, destinate unităților Forțelor Armate ale Federației Ruse (FSB). Potrivit presei străine, agenții au reușit să creeze o rețea de aprovizionare prin recrutarea de „voluntari” ruși și fundații caritabile. Primele livrări au avut loc încă de la începutul lunii martie, totalizând zeci de mii de unități.

Tălpici cu explozibil „cadou” pentru armata rusă

Planul agențiilor de informații ucrainene a fost parțial dezvăluit din cauza acțiunilor neglijente ale unuia dintre participanți, pe care agențiile ucrainene îl foloseau „în secret”. Astfel, Serviciul de Securitate al Federației Ruse (FSB), succesor KGB-ului, a descoperit unul dintre transporturile care erau trimise din Polonia prin Belarus.

Au găsit 502 tălpici încălzite – care făceau parte din ajutorul umanitar destinat soldaților ruși. Fiecare astfel de articol conținea 1,5 grame de TNT. Această cantitate de explozivi este suficientă pentru a răni picioarele unui soldat și a-l face incapabil să lupte pe front.

„Conform informațiilor noastre, transporturile anterioare de tălpi și-au îndeplinit rolul. Agenții FSB au descoperit acest transport abia după ce au început să urmărească lanțul de aprovizionare. Detonarea are loc atunci când tălpile sunt conectate la o sursă de alimentare și este concepută pentru a secționa o parte din membrul unui militar atunci când sunt utilizate în timpul misiunilor de luptă. Desigur, aceste câteva sute de articole reprezintă doar o fracțiune din «cadourile» noastre”, se arată în comunicatul FSB.

FSB a susținut că tălpile interioare conțineau mici încărcături explozive și erau concepute să detoneze atunci când erau conectate la o sursă de alimentare. Oficialii ruși au atribuit presupusa operațiune serviciilor de informații ucrainene. Un cetățean străin născut în 1994 a fost reținut în legătură cu acest caz.

