BREAKING | A murit diplomatul Ioan Donca

A murit diplomatul Ioan Donca. Oficialul a fost ambasador al României în Ungaria – Budapesta și director MAE pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină. Ambasadorul s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani.

Diplomația română este în doliu după decesul lui Ioan Donca. Oficialul a murit vineri, 22 august, la vârsta de 85 de ani. De-a lungul carierei sale, ambasadorul a reprezentat Româ cu demintate în Ungaria, Rusia, Malaezia și China. Dincolo de imaginea de profesionist, Donca rămâne unul dintre mentorii generației tinere de diplomați, fiind cunoscut pentru calmul său, discreția și atenția la detalii.

Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani

Ioan Donca a fost ambasador al României în Ungaria (1993–1997), apoi consilier și director în MAE pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină (1997–1999). Din 1999 a condus misiunea diplomatică de la Beijing, fiind acreditat și în Mongolia (2000) și a primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor.

Din 2015, Ioan Donca a fost Consul onorific al Letoniei în România, fiind decorat de președintele Letoniei cu Ordinul de Stat pentru Merit, o distincție ce reflectă contribuția sa la consolidarea relațiilor diplomatice și culturale între România și Letonia.

Ulterior a fost ambasador cu misiuni speciale (2002–2005) și ambasador în Federația Rusă (2005–2008). După 2008 a reprezentat România în cadrul ASEF/ASEM, iar din 2009 a activat în mediul privat și onorific: consilier al președintelui și director general la NIRO Holding și membru în structuri precum “Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice”, „Casa România–China” și Fundația Universitară a Mării Negre.

Cei care doresc să își ia rămas bun de la Ioan Donca o pot face începând de luni, 25 august, de la ora 12:00, la sediul Consulatului Onorific al Letoniei din Strada Dinu Vintilă 6b, în incinta complexului rezidențial Central Parc.

